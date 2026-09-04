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Selo Margita zavijeno je u crno! Svi tuguju za tragično stradalim supružnicima S. G. (68) i V. G. (59) koji su poginuli u utorak na putu između Vršca i Plandišta.

Kako smo pisali, oni su kobnog dana, pod nerazjašnjenim okolnostima, sleteli sa puta i udarili u zaštitnu ogradu, a tada se njihov automobil zapalio. Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju njihovu smrt.

Od tada se nad malim selom blizu rumunske granice nadvila tuga, svi se pitaju zašto je takva crna sudbina snašla njihove dobre komšije.

Stradali S.G. Foto: Facebook

- Oni su bili omiljeni ljudi u selu, nema ko ih ne zna. S. je bio najveći veseljak u Margiti, uvek nasmejan i raspoložen da se druži. Često je pravio veselja i rođendane uz svirače, na koje pozove po 30 ljudi, a njegova domaćica V. je uvek rado spremala te proslave i neumorno gostila sve rođake i prijatelje - kaže za Kurir prijatelj porodice.

Poginula V.G. Foto: Facebook