GRK KRIJUMČARIO "CRNU SMRT" Zaustavljen na Preševu, u automobilu mu pronađeno pet kutija i odmah je uhapšen (foto)
- Na prelazu Preševo policija je u automobilu grčkog državljanina pronašla pet kutija sa ukupno 164 metka lovačke municije.
- S. M. (47) je uhapšen zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i municije, a određeno mu je zadržavanje do 48 časova.
Pripadnici granične policije su prilikom detaljne granične kontrole, na Graničnom prelazu Preševo prilikom ulaska u Srbiju, u automobilu kojima je osumnjičeni upravljao, pronašli torbe sa pet kutija u kojima je bilo ukupno 164 komada metka lovačke municije.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave u Vranju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Vranju, pronašli su i zaplenili 164 metka lovačke municije i uhapsili grčkog državljanina S. M. (47), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija - saopšteno je iz policije.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Na kutijama zaplenjene municije stajala je oznaka "black death", što u prevodu znači "crna smrt".