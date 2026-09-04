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Pripadnici granične policije su prilikom detaljne granične kontrole, na Graničnom prelazu Preševo prilikom ulaska u Srbiju, u automobilu kojima je osumnjičeni upravljao, pronašli torbe sa pet kutija u kojima je bilo ukupno 164 komada metka lovačke municije.

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Oduzeta municija na GP Preševo Foto: MUP Srbija

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave u Vranju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Vranju, pronašli su i zaplenili 164 metka lovačke municije i uhapsili grčkog državljanina S. M. (47), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija - saopšteno je iz policije.

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Oduzeta municija na GP Preševo Foto: MUP Srbija

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Na kutijama zaplenjene municije stajala je oznaka "black death", što u prevodu znači "crna smrt".

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