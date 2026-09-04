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Radiša Blažić, otac masovnog ubice Uroša Blažića, koji je pravnosnažno osuđen na 20 godina robije, prebačen je iz Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu Zabela u zatvorski kompleks u Padinskoj Skeli.

- Razlozi sa prebacivanje mogu biti različite, a jedan od rtazloga može biti neki incident. Razlog Blažićevog prebacivanja još uvek se ne zna - kaže izvor Kurira i dodaje da će stariji Blažić tako nastaviti da kaznu od dva decenije služi u Kazneno-popravnom zavodu u Beogadu, koji je poznat i kao "Nova Skela".

Inače, zatvor "Nova Skela" važi za jedan od najbezbednoijih na Balkanu i namenjen je za osuđenike koji služe najstrože kazne zatvora, ali i za premeštaj onih osuđenika koji pokazuju problematično ponašanje u drugim kaznenim ustanova.

Radiša Blažić i njegov sin Uroš Blažić su, nakon izricanja pravnosnažne presude, 10. jula 2025. godine, upućeni na izdržavanje zatvorskih kazni u Zabelu, zavod zatvorenog tipa, a u kaznu im je uračunato i veme provedeno u pritvoru.

Masovni ubica Uroš Blažić, podsetimo, proglašen je krivim jer je u noći 4. maja 2023. krenuo i krvavi pir i ubio devetoro i ranio 12 mladih ljudi u selima Dubona i Malo Orašje, između Mladenovca i Smedereva.

Radiša i Uroš Blažič Foto: Nenad Kostić

- Uroš Blažić je osuđen na pojedinačne kazne zatvora zbog krivičnog dela teško ubistvo na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, zbog krivičnog dela otmica na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, zbog krivičnog dela neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila na kaznu zatvora u trajanju od tri godine - podseća izvor i dodaje da je mlađi Blažić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina što je bila maksimalna kazna, s obzirom na to da u trenutku izvršenja zločina nije imao 21 godinu.

Istom presudom, osuđen je i njegov otac Radiša Blažić na 20 godina zbog nezakonitog držanja oružja, kojim je zločin i počinjen.

- Radiša Blažić je osuđen na pojedinačne kazne zatvora zbog krivičnog dela - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina, zbog krivičnog dela - teško delo protiv opšte sigurnosti na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

Takođe, Viši sud u Smederevu je Radiši i Urošu Blažiću izrekao meru bezbednosti oduzimanja predmeta i to oružja, municije i eksplozivnih sredstava koji su odmah oduzeti.

Da se ne zaboravi!

Kobne večeri 4. maja te 2023. godine, masovni ubica Uroš Blažić, inače komšija nekih od žrtava, zauvek je promenio mesta kod Mladenovca. Žrtve ovog maskakra su: Nikola Milić (14), Aleksandar Milovanović (17), Marko Mitrović (18), Lazar Milovanović (19), Nemanja Stevanović (21) i Petar Mitrović (25) iz Malog Orašja, koji su ubijeni dok su sedeli kod spomenika Ravni Gaj. Dok su u Duboni ubijeni Kristina Panić (19), zatim njen rođeni brat Milan Panić (20) i njihov prijatelj Dalibor Todorović (22).

Tokom suđenja u Specijalnom sudu u Beogradu, Blažić je izneo svoju odbranu, pokušavajući da opravda zločin koji je počinio 4. maja 2023. godine, kada je hicima iz automatske puške ubio devetoro ljudi i ranio još 12.