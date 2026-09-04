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Bekstva iz zatvora oduvek privlače pažnju javnosti, a akteri nekoliko spektakularnih bekstava iz zatvora širom sveta, po kojima bi mogao da se snimi i film, izveli su krimnalci iz Srbije.

Za Sašu Stojanovića (35), cela Evropa je čula protekle nedelje nakon što je uspeo da prereže rešetke na prozoru svoje ćelije i preko krova pobegne iz strogo čuvanog zatvora Duizburg-Hamborn u Nemačkoj. Sve se, kako su opisali nemački mediji, odigralo kao na filmu, a nestvarnim scenama doprineli su i njegovi pomagači.

U pritvoru ovaj Srbin bio zbog optužbi za krađu 200.000 evra i vredan zlatni nakit, za šta je nepravosnažno osuđen.

Saša Stojanović Foto: jg2000/Shutterstock, polizei.nrw

Čuvari su te noći, oko 3.25 sati, potrčali u krilo zgrade u kom je bio Saša Stojanović, jer se čula izuzetno jaka buka i galama

- Dok su tražili izvor buke, u potpuno drugoj ćeliji se aktivirao hitan taster za poziv u pomoć. Čuvari su odmah odjurili tamo, ali im je zatvorenik iz te ćelije rekao da je "greškom pritisnuo dugme jer je samo hteo da upali svetlo“. Tačno u tim trenucima, ostali zatvorenici su počeli da viču kroz prozore: "Srbin je uspeo! Srbin je pobegao!". Nemačka policija sada detaljno ispituje da li je ovaj drugi zatvorenik namerno sarađivao sa Stojanovićem kako bi mu obezbedio ključne sekunde prednosti dok se peo na krov - ispričao je izvor blizak slučaju za nemački portal rp-online.de.

Kada su čuvari konačno upali u praznu ćeliju i sklonili zavesu sa prozora, videli su precizno presečene čelične šipke. Saša je uspeo da napravi otvor širok 27 centimetara i visok 35,5 centimetara, kroz koji je izašao.

Foto: polizei.nrw

Pre njega u medijima širom regiona pisalo se o Radivoju Saši Vučkoviću koji je 2020. godine pobegao iz pritvora u Remetincu, u Hrvatskoj, tako što je preskočio ogradu i uspeo da utekne policiji. Vučković se tada nalazio u ekstradicionom pritvoru zbog šverca velike količine kokaina.

Među najpoznatijim srpskim beguncima nalaze se i Zoran Jakšić, Željko Ražnatović Arkan, Alan Cigler, Olivera Ćirković...

Beg iz grčkog zatvora

Olivera Ćirković, bivša košarkašica, reprezentativka Jugoslavije i, prema optužbama, članica čuvene bande pljačkaša draguljarnica "Pink Panter", pobegla je 2012. godine na spektakularan način iz najčuvanijeg atinskog zatvora "Koridalos".

Olivera Ćirković Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Ona je uspela da prevari stražara i izađe na jednu od kapija zatvora. Na ulici ju je sačekao motociklista i odvezao je.

Ovaj događaj je poslužio grčkim medijima da ironično zaključe da je „jedna plavuša dovoljna da nadmudri upravu ženskog zatvora“.

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Željko Ražnatović Arkan ostaće upamćen i po navodnom bekstvu iz švajcarskog zatvora pomoću desetak džempera koje je, navodno, navukao da bi se zaštitio od bodljikave žice.

Željko Ražnatović Arkan Foto: Printscreen Youtube/ WAR NEVS

Navodno, jedan od zatvorskih cimera postavio mu je "lopovski" i tako se Ražnatović popeo do vrha četiri metra visokog zida i na kraju uspeo da pobegne, uprkos dvometarskoj žici. Desetak dana kasnije pojavio se u Beogradu sav izgreban i unakažen. Ipak, ova priča niakda nije zvanično potvrđena.

Arkan je, prema pisanju medija, bio uhapšen u Švajcarskoj u februaru 1983. godine zbog niza oružanih pljački širom Evrope, ali je u pritvoru proveo samo dva meseca, nakon čega se obreo u Beogradu.

Skok sa trećeg sprata

Kristijan Golubović, koji je postao poznat po učešću u dokumenatrnom filmu "Vidimo se u čitulji", a sada je poznat kao rijaliti učesnik, dva puta je pobegao iz zatvora, dok je jednom pokušao. Naime, 2012. godine, Golubović je prilikom sprovođenja u Palatu pravde u Beogradu, planirao da pobegne, ali se, zbog pojačanih mera, njegov plan tada izjalovio.

Kristijan Golubović Foto: Ilija Ilić

Tada su u sudnici bili i policajci u civilu, a njemu je suđeno za trgovinu drogom. Prethodno je uspeo da pobegne iz jednog grčkog zatvora, dok je najpoznatija priča ona iz 90-ih godina, kada je skočio sa trećeg sprata Petog suda u Beogradu. Tom prilikom povredio je obe noge, a tako povređenog ga je Radoslav Trlajić, zvani Bata Trlaja, odneo do automobila kojim su pobegli.

Čovek-mačka trčao po krovu

Alan Cigler je 2002. godine u Subotici izveo spektakularno bekstvo iz zatvora. Skakao je preko zidova, trčao po krovu, a veliki broj policajaca bio je uključen u poteru, zbog toga je dobio nadimak Čovek-mačka.

Alan Cigler Foto: Printscreen Prva TV

Cigler je mnogo godina kasnije, ponovo punio stupce crne hronike. Osuđen je na zatvor od 15 godina jer je, zajedno sa već pravosnažno osuđenim Čaba Derom, učestvovao u teškom ubistvu Nebojše Markovića 2019. godine na Banovom brdu.

On je uhapšen u Subotici nedugo posle ubistva Markovića. Osuđen je jer je vozio automobil "punto" kojim je dovezao Dera do mesta zločina, gde je Der upucao Markovića, a zatim su zajedno pobegli sa lica mesta.

Tunel od 200 metara

Zoran Jakšić, jedan od vođa klana Amerika, bio je osuđen u Peruu na 25 godina zatvora zbog šverca više od 800 kilograma kokaina.

On je nekoliko puta pokušao da pobegne iz zatvora.

Zoran Jakšić Foto: Printscreen

Krajem 2020. godine policija je u blizini zatvora "Kastro" otkrila tunel dugačak skoro 200 metara, kojim je Zoran trebalo da pobegne. Tunel je vodio iz zatvora do jedne civilne kuće pored. Posle ovog otkrića, Jakšić je bio premešten u drugi zatvor u Peruu.

Pre toga, 2019. godine, kada su ga stražari sprovodili na lekarski pregled, on je iskoristio priliku i pokušao da pobegne. Jakšić je prošle godine u julu preminuo u zatvoru u Peruu, a sahranjen je u martu ove godine u rodnom Žitištu.

Preskočio zid

Aleksandar Erceg (42) pobegao je 2019. godine iz zatvora u nemačkom Bohumu.

Aleksandar Erceg Foto: Privatna Arhiva

Policija je obavestila javnost da je Erceg preskočio zid visok oko pet metara u okrugu Grume i pobegao u pravcu ulice Kastroper. On je bio osuđen na višegodišnju robiju zbog pljački u koje je išao naoružan i nanošenja teških telesnih povreda.

Na dan bekstva Erceg je bio u zatvorskoj teretani gde je bio angažovan na povremenim poslovima, pod nadzorom dvojice zatvorskih čuvara. Zatim je, pod izgovorom da ide na tuširanje, otišao na galeriju namenjenu gledaocima. Na gotovo neverovatan način provukao se kroz jedan svetlarnik, pa dalje na krov teretane. Pronađena je i šipka uz pomoć koje se peo po zidinama zatvora, a koju je ranije sakrio u kontejner sa sportskom opremom. Nađeno je i ćebe kojim je obezbedio vrh zatvorskog zida, verovatno kako se ne bi povredio. Odatle je, kako se pretpostavlja, skočio sa druge strane zida visokog pet metara.

Rupa u plafonu

Filmska scena dogodila se u aprilu 2021. godine u zatvoru u Kruševcu, kada su Slaviša Stanisavljević (42) i njegov cimer D. S. (38) prokopali kašikama iz kuhinje rupu u plafonu, pomerili crepove i pobegli preko krova.

Slaviša je odmah po bekstvu nazvao redakciju Kurira.

Slaviša Stanisavljević Foto: Privatna Arhiva, Profimedia

- Osuđen sam na osnovu izjave jednog svedoka, pa me je presuda povredila i iz revolta sam odlučio da pobjegnem - rekao je za Kurir tada.