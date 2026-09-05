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Trojica optuženih za teško ubistvo Nenada Kustudića (58) u Čačku, Milan M., Filip P. i Vladimir T., optuženi su zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili teško ubistvo, i kako Kurir saznaje nadležno tužilaštvo zahtevalo je najteže kazne po Krivičnom zakoniku Republike Srbije, odnosno kazne doživotnog zatvora za svu trojicu izvršilaca.

Trojica osumnjičenih Foto: RINA

Iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku potvrđeno je da je protiv trojice podignuta optužnica zbog zločina koji je, prema kvalifikaciji tužilaštva, izvršen na naročito svirep i podmukao način.

- Krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu zbog kojeg je protiv 3 lica (M.M, V.T. i F.P) podignuta optužnica, odnosi se na ubistvo N.K. izvršeno na svirep i podmukao način u Čačku dana 15.03.2026. godine - rečeno je za Kurir iz Višeg javnog tužilaštvao u Čačku.

Saslušanje

Trojica optuženih ranije su saslušana pred Višim javnim tužilaštvom u Čačku. Kako je Kurir tada pisao, jedan od njih je tokom saslušanja detaljno iznosio svoju odbranu čitava dva sata, dok su druga dvojica odlučila da se brane ćutanjem.

Iz nadležnog tužilaštva tada su saopštili detalje istrage i navode zbog kojih se delo kvalifikuje kao teško ubistvo u saizvršilaštvu.

- Oni se sumnjiče da su 15. marta 2026. godine, iz bezobzirne osvete, brutalno napali žrtvu i naneli joj više udaraca tupim predmetima po glavi i telu. Od zadobijenih povreda žrtva je preminula na licu mesta - kažu iz nadležnog tužilaštva za Kurir:

- Osumnjičeni su saslušani 18. marta u Višem javnom tužilaštvu u Čačku. Jedan od njih izneo je odbranu koja je trajala oko dva sata, dok su druga dvojica iskoristila svoje zakonsko pravo da se brane ćutanjem. Nakon saslušanja, sud im je odredio pritvor.

Kamere ih snimile

Posebnu pažnju istražitelja privukli su snimci nadzornih kamera sa zgrade u Čačku u kojoj je Nenad Kustudić ubijen čekićem.

00:28 Osumnjičeni za ubistvo u Čačku Izvor: RINA

Kako tvrde izvori bliski istrazi, kamere su zabeležile trenutke neposredno nakon zločina, a ponašanje trojice muškaraca bilo je uznemirujuće s obzirom na to šta se dogodilo neposredno pre toga.

- Na snimku se jasno vidi da trojica muškaraca nakon zločina izlaze iz zgrade potpuno nonšalantno, bez ikakve panike. Deluju smireno, kao da se ništa nije dogodilo. Jedan od njih ima kapuljaču na glavi, a sva trojica drže cigaretu u ustima - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Jedan detalj posebno je privukao pažnju istražitelja.

- U jednom trenutku se vidi kako jedan od njih nešto nosi i premešta u ruci, a zatim ubacuje u džep, nakon čega nastavljaju da hodaju kao da se ništa nije dogodilo - tvrdi sagovornik.

Policija je analizirala video zapise sa sigurnosnih kamera, uključujući i one na kojima se vidi kako osumnjičeni napuštaju zgradu i udaljavaju se u nepoznatom pravcu, kao i onaj gde se vidi muškarac koji razgovara na telefonu.

Motiv nerešeni računi

Prema nezvaničnim informacijama, motiv za obračun navodno bi mogli da budu nerešeni računi nakon jedne nelegalne trgovine. Takođe, prema nezvaničnim informacijama, Nenad Kustudić ubijen je zbog neraščišćenih poslovnih odnosa sa osumnjičenim Milanom M. kojem je, navodno, zbog toga zapalio kuću.

Sukob između Nenada Kustudića i jednog od osumnjičenih Milana M. datira još od ranije i navodno, bili su u jednoj vrsti poslovnog odnosa nakon čega su se posvađali.

- Zbog toga je Nenad zapalio kuću Milanu M. pre mesec dana. Upravo se tu krije motiv ubistva - kaže izvor. Prema informacijama do kojih su došli, poslovi između osumnjičenih za ubistvo i žrtve nisu bili legalni. Navodno, sumnja se da su se bavili trgovinom drogom i zelenašenjem.

Ubijeni poznat policiji

Kustudić je, prema informacijama koje su se pojavile nakon zločina, odranije bio poznat policiji. U njegovom kriminalnom dosijeu, prema dostupnim podacima, bilo je krivičnih dela koja su se odnosila na prevare, zelenašenje i preprodaju automobila.

Nenad Kustudić Foto: Društvene Mreže

Sudeći po sadržaju koji je objavljivao na društvenim mrežama, Kustudić je bio povezan sa bajkerskom grupom "Hells Angels", odnosno "Anđelima pakla". Pominjanje ove grupe, koja se često pominje i u kontekstu kriminala, u našoj zemlji počelo je sredinom 2013. godine.

Ko su "Anđeli pakla"? "Anđeli pakla" su međunarodni motociklistički klub, čiji članovi voze prvenstveno motocikle "harli dejvidson". Klub su osnovali veterani iz Drugog svetskog rata, a vožnja bučnim motorima je za njih način života. "Anđeli pakla" u Srbiji imaju oko 30 odanih članova. Jedni u grupu ulaze zbog prestiža da bi dobili čuveni prsluk koji svuda u svetu uteruje strah u kosti, a drugi iz interesa, jer iz inostranstva daju velike sume novca da se njihovi ogranci održe. Zaštitni znak ove bajkerske grupe je "glava smrti", odnosno lobanja sa plamenom kacigom, a članovi "Anđela pakla" koji su počinili ubistvo na prslucima nose natpis "filthy few".

Kustudić je na društvenim mrežama u više navrata objavljivao poruke o životu, sukobima i zatvorskom iskustvu.

- Ako su iza tebe, zaštiti ih, ako su pored tebe, poštuj ih, ako su protiv tebe, ne pokazuj milost - jedna je od poruka koje je delio na mrežama.

Posebnu pažnju izazvala je i njegova objava u kojoj je govorio o svom temperamentu i ranijem boravku u zatvoru.

- Izbegavam s*anja jer se bojim sebe, a ne tebe. Moj temperament ide od nule do zatvora jako brzo - uz dodatak da je dve godine proveo na izdržavanju zatvorske kazne.