Slušaj vest

Zatvor "Nova Skela" u koji je prebačen Radiša Blažić, otac masovnog ubice Uroša Blažića, uz Posebno odeljenje u Zabeli poznatije kao "Alkatraz", važi za jedan od najbezbednijih i najstrožih u zemlji. Namenjen je za osuđenike koji služe najstrože kazne zatvora, ali i za premeštaj onih osuđenika sa problematičnim ponašanjem u drugim kaznenim ustanovama.

Nova skela Foto: Kurir, Facebook, Privatna Arhiva, Printscreen

Kako je Kurir ranije pisao, Radiša Blažić, otac masovnog ubice Uroša Blažića, koji je pravnosnažno osuđen na 20 godina robije, prebačen je iz Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu (Zabela) u zatvorski kompleks u Padinskoj Skeli u Beogradu.

- Razlog njegovog premeštaja za sada nije poznat. U zatvorskom sistemu Srbije do premeštaja može doći iz različitih razloga, između ostalog zbog procene bezbednosti, promene režima izvršenja kazne, ali i zbog ponašanja osuđenika ili određenog incidenta - kaže izvor Kurira i podseća da su i otac i sin osuđeni na po 20 godina robije. Više o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu OVDE.

U slučaju Radiše Blažića, međutim, nema zvanične potvrde da je premešten zbog konkretnog incidenta. Ipak, stariji Blažić će kaznu od dve decenije nastaviti da služi u "Novoj skeli".

Radiša i Uroš Blažić Foto: Nenad Kostić

Ko završava iza zidina?

U pravosudnom sistemu Srbije, "Nova Skela" predstavlja jednu od ustanova sa najvišim nivoom bezbednosti. U nju se upućuju i premeštaju osuđenici koji služe dugogodišnje kazne, povratnici, ali i lica za koja se proceni da zahtevaju poseban nivo kontrole i nadzora.

Odluku o premeštaju donosi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, na osnovu procene bezbednosti i stepena rizičnosti osuđenika.

- U "Novu Skelu" mogu biti upućeni osuđenici koji su počinili najteža krivična dela, poput teških ubistava, dela povezanih sa organizovanim kriminalom, terorizmom, ali i silovanja - kaže izvor i dodaje:

- Takođe, u strože kontrolisanu ustanovu mogu biti premešteni i osuđenici koji u drugim zatvorima učestalo krše disciplinu, ugrožavaju bezbednost drugih, pokušavaju bekstvo ili na drugi način predstavljaju bezbednosni rizik.

Zbog toga sama činjenica da je neko prebačen u "Novu Skelu" ne mora nužno da znači da je počinio neki incident. Premeštaj može biti rezultat procene nadležnih službi.

300 zatvorenika

"Nova Skela" ranije je u medijima opisivana kao "najmoderniji zatvor u Srbiji". U ovom kompleksu nalazi se oko 300 zatvorenika, među kojima su i oni koji služe najteže kazne, uključujući i one najstrože.

Ustanova je projektovana tako da omogući visok stepen kontrole i bezbednosti, zbog čega su u nju tokom godina premeštani pojedini osuđenici koji su zbog prirode krivičnog dela, dužine kazne ili procene rizika zahtevali poseban tretman.

Zanimljivo je da je, kako su mediji ranije pisali, jedan od prvih zatvorenika koji je stigao u "Novu Skelu" bio Rašid Sakić, sin pokojnog pevača Sinana Sakića. Sakić je bio osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva Dragoljuba Despotovića i pokušaja ubistva Radomira Lazića, koji su se dogodili 22. maja 2002. godine u Loznici.

Rašid i Sinan Sakić Foto: Kurir, Facebook, Privatna Arhiva, Printscreen

Najpoznatiji "stanari"

Iza zidina "Nove Skele" nalazili su se, ili se nalaze, brojni osuđenici koji su pravosnažno osuđeni za najteže zločine.

Među njima je Dragan Đurić, u javnosti poznat kao "surčinski kasapin", koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva petnaestogodišnje Tijane Jurić. Đurić je 26. jula 2014. godine u Bajmoku oteo maloletnu Tijanu, pokušao da je siluje, a potom je usmrtio. Njeno telo kasnije je pronađeno zakopano na deponiji u okolini Sombora.

Dragan Đurić Foto: Kurir, Facebook, Privatna Arhiva, Printscreen

U "Novu Skelu" upućen je i Mališa Jevtović, osuđen zbog ubistva trogodišnje Katarine Janković, poznate kao Kaja. Kaja je 16. jula 2005. godine odvedena u napušteni objekat u Zvezdarskoj šumi, gde je brutalno pretučena i seksualno zlostavljana.

- Dok je njena majka je ostala kod obližnje česme u Zvezdarskoj šumi i pušila cigarete, Mališa je tog 16. jula devojčicu doveo do jedne napuštene građevine, gde ju je tukao po glavi, telu i silovao. Kaju je vratio u prljavoj odeći. Povraćala je. Majka umesto da je odvede kod lekara, htela je sa svojim ljubavnikom da prikrije zločin. Otišli su kući i jeli, dok je devojčica umirala u bolovima - pisali smo ranije.

Devojčica je preminula u KBC "Zvezdara" od posledica teških unutrašnjih povreda i krvarenja.

Mališa Jevtović Foto: Privatna Arhiva

Jedan od osuđenika koji kaznu služi u ovom zatvoru je i Vladimir Nikolić, poznat kao Čombe, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva trinaestogodišnje Tamare Ivanović. Tamara je ubijena u novembru 2005. godine dok se vraćala iz škole. Prema presudi, Nikolić ju je napao nožem i naneo joj višestruke ubodne rane, a potom je opljačkao.

Dragan Nikolić Čombe Foto: Kurir, Facebook, Privatna Arhiva, Printscreen

U najbezbednijem srpskom zatvoru kaznu služi i Nenad Ilić Glavonja, osuđen na 40 godina zatvora zbog učešća u ubistvu četvorice funkcionera Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali 3. oktobra 1999. godine. Prema pravosnažnoj presudi, Ilić je bio za volanom kamiona koji je učestvovao u insceniranoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su stradala četvorica funkcionera SPO. Tadašnji lider stranke Vuk Drašković preživeo je atentat.

Nenad Ilić Glavonja Foto: Kurir, Facebook, Privatna Arhiva, Printscreen

U ovom zatvoru kaznu služi i Branislav Bezarević, bivši radnik BIA, koji je osuđen zbog odavanja informacija pripadnicima "zemunskog klana" o kretanju premijera Zorana Đinđića.