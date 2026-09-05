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Navršavaju se 24 godine od likvidacije Veselina Veska Božovića (36), čoveka iz Bijelog Polja koji je godinama bio poznat policiji i za kojim se tragalo zbog više krivičnih dela. Njegov život okončan je tog 6. septembra 2002. godine, oko 21 čas, u Žarkovu, kada su napadači na semaforu u Trgovačkoj ulici otvorili rafalnu paljbu na njegov automobil. Božović je bio za volanom crnog "mercedesa" sa bosanskim registarskim oznakama, a iza njega se kretalo vozilo njegovog obezbeđenja.

U koloni je bio i BMW u kojem su se nalazili njegova nevenčana supruga i njihov četvorogodišnji sin. Napad nije bio usmeren samo na metu – u pucnjavi su ranjeni i Božovićevi najbliži, ali i dve žene koje su se slučajno našle u blizini.

Sve se dogodilo na uglu Trgovačke i Ulice Josipa Debeljaka, oko 200 metara od tadašnje benzinske pumpe "Jugopetrol", u smeru prema gradu. Božovićev "mercedes" zaustavio se na semaforu, dok je neposredno iza njega bila "opel vektra" sa članovima njegovog ličnog obezbeđenja, a iza njih BMW sa nevenčanom suprugom i dečakom. Napadači su se pojavili u "audiju" bez registarskih oznaka i iskoristili trenutak kada je kolona stala. Međutim, prema detaljima koje je svojevremeno ekskluzivno objavio Kurir, obezbeđenje je primetilo sumnjivi automobil i pokušalo da mu blokira put.

- Ubice, očigledno, nisu imale nameru da se zaustave, pa se 'audi' popeo na 'ostrvo' koje razdvaja trake, što obezbeđenje nije moglo da spreči. Iz vozila smrti napadači su otvorili rafalnu paljbu ka mestu vozača na kom se nalazio Božović i pogodili ga sa nekoliko hitaca. Telohranitelji su uzvratili paljbu, međutim napadači su uspeli da pobegnu - rekao je svojevremeno sagovornik Kurira.

Foto: Youtube/Rudar7

Prema tadašnjim informacijama, napadači su pucali iz "kalašnjikova". Božović je pogođen u levu stranu grudnog koša i stomak, ali je, iako teško ranjen, uspeo da nastavi vožnju. Skrenuo je u Ulicu Josipa Debeljaka, gde je izgubio kontrolu nad vozilom i naleteo na prolaznicu. Ona je zadobila povrede grudnog koša, dok se Božović zaustavio tek kada je udario u parkiranu "zastavu 101". U međuvremenu je jedan rikošetirani metak pogodio drugu ženu, koja se nalazila u neposrednoj blizini obračuna, u belom "golfu 2".

Istovremeno, posledice napada pretrpeli su i članovi Božovićeve porodice. Njegova nevenčana supruga pogođena je u potiljak i zajedno sa njim prevezena u Urgentni centar. Njihov četvorogodišnji sin zadobio je posekotinu od razbijenog stakla i nakon pregleda je pušten na kućno lečenje. Božović i nevenčana supruga nalazili su se u kritičnom stanju. Dok su se lekari borili za njihove živote, napadači su već bili u bekstvu.

Foto: Youtube/Rudar7

Posle pucnjave policija je blokirala izlaze iz Beograda, a potraga za napadačima, u okviru akcije "Vihor", trajala je do jutarnjih sati. Bez rezultata. Automobil iz kojeg je pucano nije pronađen, a napadači su uspeli da umaknu. Na informativni razgovor tada su privedeni samo članovi Božovićevog obezbeđenja. Nekoliko dana kasnije, uprkos borbi lekara, Veselin Božović je preminuo u Urgentnom centru.

Preživeo prvi atentat, pa nestao iz policijskih lisica

Istraga je kasnije vodila i ka "rakovičkoj grupi", predvođenoj Nebojšom Stojkovićem Stojketom. Grupa je bila dovođena u vezu sa više teških krivičnih dela i likvidacija, a Božovićevo ubistvo bilo je jedno od onih za koje su pripadnici te ekipe svojevremeno bili optuženi.

Međutim, tužilaštvo je odustalo od optužnice za Božovićevo ubistvo, zbog čega niko za ovu likvidaciju nije pravosnažno odgovarao. Zvanično, slučaj je ostao bez epiloga.

Foto: Youtube/Rudar7

Božovićeva smrt, međutim, nije bila prvi pokušaj da bude likvidiran. Nešto više od dve godine pre ubistva, 1. aprila 2000, na Čukaričkoj padini dvojica nemaskiranih napadača pucala su na njega dok je sedeo u "audiju". Ispalili su osam hitaca iz pištolja "CZ", a Božović je tada pogođen u nogu i stomak. Preživeo je i taj napad, ali je u narednom periodu njegov život bio obeležen skrivanjem, potragom policije i novim sukobima sa zakonom.

Posebno mesto u toj priči zauzima događaj od 23. novembra 2000. godine, kada je Božović praktično otet iz policijskog sprovođenja. U tom trenutku za njim je bila raspisana poternica u Bijelom Polju, gde se teretio za pokušaj ubistva. Dvojica policajaca sprovodila su ga autobusom "Niš ekspresa" na liniji Subotica - Podgorica. Kada je autobus stigao u Stepojevac, četvorica putnika izvadila su pištolje, razoružala policajce i naredila vozaču da zaustavi vozilo. Božoviću su skinuli lisice, a zatim je iz autobusa prebačen u jedan od dva džipa beogradskih registarskih oznaka koji su pristigli u međuvremenu.

Jednog od policajaca otmičari su poveli kao taoca, ali su ga izbacili iz vozila već posle pedesetak metara. Potom su nestali bez traga, a Božoviću se narednih meseci gubio svaki trag.

Mesec dana se krio u Nišu, policija ga pronašla u kladionici

Foto: Aleksandar Jovanović

Potraga je okončana tek nekoliko meseci kasnije. Božović je 6. jula 2001. uhapšen u Nišu, posle koordinisane policijske akcije koja je trajala više od mesec dana. Pronađen je u jednoj kladionici, gde je tada bio u društvu trojice muškaraca. Policija je intervenisala sa četiri ekipe kako bi se smanjila opasnost po ljude koji su se nalazili u objektu. Sa njim su bili Dragan Jovanović Gane, nekadašnji pripadnik 63. padobranske brigade, i Dragiša Matić Giša, koji su prema tadašnjim informacijama imali ulogu njegovih telohranitelja, kao i Vojkan Živković, koji mu je u Nišu iznajmio stan u kojem se skrivao prethodnih mesec dana. Sva trojica su privedena.

Kod njih su pronađeni pištolji „zbrojevka“ i „bereta“, oba sa metkom u cevi. Kod Božovića je pronađena i falsifikovana putna isprava na ime Predrag Božović. Dan nakon hapšenja policijskim helikopterom je sproveden u Beograd, gde mu je na osnovu krivičnih prijava SUP-a Beograd određen jednomesečni pritvor. Teretili su ga za sprečavanje ovlašćenog lica u vršenju službenih radnji, falsifikovanje isprava, kao i neovlašćenu nabavku i držanje vatrenog oružja.

Ko je bio Vesko Božović i zašto je bio meta

U vreme hapšenja Božović je već bio jedno od najtraženijih lica sa domaćih poternica. U policijskim dosijeima njegovo ime povezivalo se sa organizovanim kriminalom, dok se za njega tvrdilo da ima kontakte sa crnogorskim kriminalnim strukturama i italijanskim mafijašima, kao i veze sa organizatorima šverca cigareta iz Italije preko Crne Gore ka Srbiji. Postojale su i sumnje da je bio povezan sa pojedinim nerasvetljenim ubistvima u Beogradu, ali ti navodi nisu dobili pravosnažan sudski epilog.

O Božoviću se u to vreme govorilo i da je imao snažne veze u policijskim strukturama. Prema tadašnjim informacijama, tokom 1999. i 2000. godine najmanje tri puta je u Beogradu privođen zbog posedovanja oružja, ali bi svaki put veoma brzo bio pušten na slobodu. Njegovo ime tako se godinama pojavljivalo u policijskim izveštajima, na poternicama i u pričama o beogradskom i crnogorskom podzemlju, sve dok se 6. septembra 2002. njegov niz bekstava, hapšenja i preživljenih atentata nije završio na semaforu u Žarkovu.

Za samu likvidaciju do danas nema pravosnažnog odgovora na najvažnije pitanje – ko je naredio i ko je iz "audija" ispalio rafal na Božovića.