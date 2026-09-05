Slušaj vest

Radiša i Uroš Blažić, otac i sin osuđeni zbog masakra u Duboni i Malom Orašju, i tokom izdržavanja kazni dospeli su u centar zatvorskih incidenata i dramatičnih dešavanja. Poslednja vest je da je Radiša nedavno prebačen iz Zabele u zatvorski kompleks u Padinskoj Skeli, a njegov sin Uroš, inače masovni ubica, za manje od dve godine iza rešetaka, već četiri puta je učestvovao u raznim incidentima.

Razlog premeštaja Radiše Blažića još uvek nije poznat, ali činjenica je da i njegov sin Uroš nije bio van zatvorskih incidenata. Inače, premeštaj osuđenika može biti posledica različitih bezbednosnih procena.

Radiša Blažić Foto: Privatna Arhiva

Uroš Blažić, masovni ubica iz Dubone, koji je u maju 2023. godine ubio devet ljudi, a 12 teško ranio u selima Dubona i Malo Orašje, u martu prošle godine poslednji put se našao u centru incidenta u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Smederevu.

To mu je, prema dosadašnjim informacijama, četvrti incident otkako se nalazi iza rešetaka, odnosno za manje od dve godine.

Sukobi sa cimerima

Blažić je, kako je ranije objavljeno, imao kraću raspravu sa jednim pritvorenikom, a potom je došlo i do fizičkog sukoba. Kako su tada potvrdili iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, pripadnici Službe za obezbeđenje odmah su reagovali i prekinuli sukob.

Nakon toga obojica su, u skladu sa protokolom, odvedena na lekarski pregled, a potom smeštena u različite sobe.

- O ovom događaju je obavešten nadležni sud koji će doneti odluku o disciplinskim merama protiv pritvorenih lica - naveli su tada u Upravi.

Međutim, to nije bio prvi put da Uroš Blažić ulazi u sukob sa drugim pritvorenikom.

I samo mesec dana ranije imao je kraći fizički sukob sa cimerom, kada je takođe morala da interveniše Služba za obezbeđenje, nakon čega je Blažić premešten u drugu sobu.

Štrajkovao glađu

Pre toga, osuđeni masovni ubica našao se u žiži javnosti i 15. decembra pretprošle godine, kada je naveo da je napadnut u Okružnom zatvoru u Smederevu.

Uroš Blažić Foto: Shutterstock, Nenad Kostić

Već narednog dana počeo je da odbija zatvorsku hranu, a naredna tri dana štrajkovao je glađu. Navodno je tvrdio da stražari i uprava zatvora nisu reagovali na napad.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija tada su za Kurir objasnili šta se događalo.

- Pismeno nije hteo da se izjasni o razlozima zašto počinje da odbija zavodsku hranu. Uprava zatvora je odmah preduzela sve mere što podrazumeva i odvođenje ovog lica na pregled kod lekara. Ovo lice je počelo ponovo da uzima zavodsku hranu u četvrtak, 19. decembra, a za sve to vreme ga je lekar više puta pregledao što je deo redovne procedure kad lice saopšti da ne jede hranu pripremljenu u zavodu - saopšteno je tada za Kurir iz UIKS.

Kako je Kurir ranije pisao, Blažić je tvrdio da je napadnut svega nekoliko dana nakon što je prvostepenom presudom osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu zbog masakra u Duboni i Malom Orašju. Podsetimo, Uroš Blažić je 4. maja 2023. godine hicima iz automatske puške ubio devet ljudi, dok je 12 osoba ranio.

- Moguće da je ovo bio deo neke njegove taktike i manipulacije. Pokušava da od sebe napravi žrtvu, što svakako nije - rekao je ranije izvor Kurira i podsetio da je sudija za izvršenje ove Blažićeve optužbe odbio kao neosnovane.

- To znači da Blažić nije govorio istinu kada je prijavio da je napadnut - objašnjava nam izvor.

Prvi sukob

Uroš Blažić je i ranije dolazio u sukobe sa drugim pritvorenicima. Još u junu 2023. godine, svega nekoliko nedelja nakon hapšenja zbog masakra, došlo je do sukoba između njega i cimera iz ćelije.

Incident je tada završen premeštanjem Blažića u drugu ćeliju.

- Oni su jedan drugom udarili po šamar i to je najpre muškarac koji je sa njim bio u ćeliji uputio udarac, a potom mu je on uzvratio. Blažić nije zadobio povrede, dok drugi pritvorenik ima podliv ispod oka. Blažić je zbog tog incidenta kažnjen i tada mu je izrečena disciplinska kazna ograničenja posete za sve članove porodice.

O slučaju se tada oglasio i Viši sud u Smederevu.

- Iz Višeg suda u Smederevu oglasili su se saopštenjem gde su naveli da je 29. juna 2023. sudija za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu doneo rešenje kojim je Urošu Blažiću izrečena disciplinska kazna ograničenje posete za sve članove porodice za dane 14. jul i 21. jul 2023, a u postupku odlučivanja o disciplinskoj kazni prema osumnjičenom povodom događaja od 17. juna koji se desio u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Smederevu kada je došlo najpre do verbalnog, a potom i do fizičkog sukoba između pritvorenika J. S. i Uroša Blažića.