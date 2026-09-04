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Muškarac S.J. (32) uhapšen je zbog sumnje da je u nekoliko navrata zapalio 10 automobila u Futogu, a onda se krio skoro tri nedelje.

Poslednji požar dogodio se 17. avgusta, oko 2.20 časova ujutru, u Ulici Dušana Košutića u Futogu.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je te noći prišao parkiranom automobilu "folksvagen tiguan", polio prednji deo lako zapaljivom tečnošću i onda je došlo do velikog plamena. S obzirom na to da je vozilo bilo parkirano neposredno uz zid porodične kuće, izbio je požar koji je izazvao opasnost po živote i imovinu stanara.

Nakon počinjenog krivičnog dela, S. J. je pobegao i uspevao da se skriva 18 dana. Međutim, novosadski operativci su mu ušli u trag i prekinuli njegov beg, stavivši mu lisice na ruke.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom S. J. je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu za krivično delo izazivanje opšte opasnosti, biti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu na saslušanje.

1/8 Vidi galeriju Hapšenje piromana u Novom Sadu Foto: Instagram/mmijatovic_official

Iz Policijske uprave u Novom Sadu poručuju da zaštita bezbednosti građana i njihove imovine ostaje apsolutni prioritet.