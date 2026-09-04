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Autobus "Niš ekspresa" na liniji 5 izleteo je sa kolovoza i udario u drvo u niškom naselju Jagodin mala.

Prema nezvaničnim informacijama, vozaču je tokom vožnje pozlilo, nakon čega je izgubio kontrolu nad autobusom.

Deo putnika, kao i vozač, prevezeni su u UKC Niš. Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu njihovih povreda.

Kako se saznaje, među povređenima su i deca.

Saobraćajna policija je na terenu i obavlja uviđaj. Više informacija očekuje se uskoro.

Kurir.rs/Srbija sad

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