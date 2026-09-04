Hronika
DRŽAVLJANIN HRVATSKE UHAPŠEN U ĆUPRIJI! Za njim bila raspisana Interpolova poternica - evo za šta se tereti (FOTO)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, u saradnji sa policijskim službenicima PU Jagodina, locirali su i uhapsili na području Ćuprije N. A. A. (41), državljanina Republike Hrvatske.
Foto: Mup
Za njim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Zagreb, zbog izvršenog krivičnog dela iznuda.
Foto: Mup
N. A. A. će biti priveden Višem sudu u Jagodini na dalju nadležnost.
Foto: Mup
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