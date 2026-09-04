Hronika
DRVO PALO NA MUŠKARCA KOD PROKUPLJA, TEŠKO POVREĐEN Izvlačili ga puna tri sata! Hitno transportovan u bolnicu
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U selu Balčak kod Porkuplja teško je povređen šezdesetpetogodišnji muškarac kada je na njega palo drvo.
Kako smo saznali, puna tri sata ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje i vatrogasci Sektora za vanredne situacije Prokuplje pokušavali su da izvuku i pruže pomoć muškarcu na kojeg je palo drvo.
Na kraju su uspeli i njemu je pružena prva pomoć, te je transportovan u Opštu bolnicu Porkuplje sa teškim povredama.
Nezvanično smo saznali, da je sekao drva kada se jedno obrušilo na njega.
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