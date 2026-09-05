Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Odeljenja za ciljane potrage - FAST tim, locirali su i uhapsili u Novom Sadu mađarskog državljanina D. T. (1995), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Budimpešta, zbog izvršenja više krivičnih dela u vezi sa drogom, za koja je zaprećena kazna zatvora do 20 godina.