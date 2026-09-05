U Novom Sadu uhapšen je mađarski državljanin D. T. zbog međunarodne poternice za krivična dela vezana za drogu.
Hronika
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- FAST tim MUP-a locirao je i u Novom Sadu uhapsio mađarskog državljanina D. T. (1995).
- Za njim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Budimpešta zbog više krivičnih dela u vezi sa drogom, za koja je zaprećena kazna do 20 godina.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Odeljenja za ciljane potrage - FAST tim, locirali su i uhapsili u Novom Sadu mađarskog državljanina D. T. (1995), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Budimpešta, zbog izvršenja više krivičnih dela u vezi sa drogom, za koja je zaprećena kazna zatvora do 20 godina.
Foto: MUP Srbija
D. T. će biti priveden Višem sudu u Novom Sadu na dalju nadležnost.
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