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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Odeljenja za ciljane potrage - FAST tim, locirali su i uhapsili u Novom Sadu mađarskog državljanina D. T. (1995), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Budimpešta, zbog izvršenja više krivičnih dela u vezi sa drogom, za koja je zaprećena kazna zatvora do 20 godina.

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Foto: MUP Srbija

D. T. će biti priveden Višem sudu u Novom Sadu na dalju nadležnost.

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