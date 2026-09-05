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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 7 sati u selu Rabrovac, na lokalnom putu prema Jagnjilu u opštini Mladenovac, kada je, kako Kurir saznaje, automobil sleteo sa kolovoza i udario u betonski stub elektromreže.

- Nesreća se dogodila jutros nešto malo nakon 7 časova, kada je automobil iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa puta, a potom velikom brzinom udario u betonski stub. Inače, u vozilu se nalazio S. M. (18) - kaže nezvanično izvor Kurira.

Od siline udara, mladić je ispao iz vozila i zadobio teške povrede.

Na mesto nesreće odmah su upućeni policija, Hitna pomoć i nadležni tužilac. Međutim, uprkos naporima lekara, S. M. je podlegao povredama.

Kako se navodi, smrt je nastupila usled izuzetno teških povreda zadobijenih u nesreći.

Okolnosti pod kojima je došlo do sletanja vozila sa puta, kao i uzrok nesreće, biće utvrđeni tokom istrage. Policija je obavila uviđaj, a nadležni organi utvrđuju sve detalje tragedije.

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