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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Odeljenja za ciljane potrage - FAST tima, uhapsili su u Šapcu srpskog državljanina A. K. (53), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog više krivičnih dela u vezi sa oružjem i eksplozivnim materijalima, kao i kršenja zabrane mera bezbednosti.

Kako je saopšteno, A. K. je uhapšen u akciji FAST tima, a nakon hapšenja odmah je upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Za krivična dela za koja se tereti zaprećena je kazna zatvora od ukupno šest i po godina.

A. K. Foto: Mup

Ranije pucao na policiju i držao dete

Posebnu pažnju privlači to što je navodno, prilikom ranijeg hapšenja A. K. otvorio vatru iz automatskog oružja na pripadnike Protivterorističke jedinice (PTJ).

Kako piše Blic, tokom pucnjave je sve vreme držao dete i koristio ga kao štit dok se skrivao od policijskih službenika.

Sada je, nakon lociranja i hapšenja, A. K. sproveden na izdržavanje kazne.

Uhapšen i Mađar u Novom Sadu

Pre hapšenja A. K, pripadnici FAST tima sproveli su još jednu akciju, ovog puta u Novom Sadu. Tada je uhapšen mađarski državljanin D. T. (31), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Budimpešta.

D.T. Foto: MUP Srbija

On se sumnjiči za više krivičnih dela povezanih sa drogom, za koja je zaprećena kazna zatvora do 20 godina.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Odeljenja za ciljane potrage - FAST tim, locirali su i uhapsili u Novom Sadu mađarskog državljanina D. T. (31), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Budimpešta, zbog izvršenja više krivičnih dela u vezi sa drogom, za koja je zaprećena kazna zatvora do 20 godina - navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako je navedeno, D. T. će biti priveden Višem sudu u Novom Sadu, koji će odlučivati o njegovom daljem statusu.

Hrvatu lisice stavljene u Ćupriji

Samo dan ranije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, u saradnji sa policijskim službenicima PU Jagodina, locirali su i uhapsili na području Ćuprije N. A. A. (41), državljanina Republike Hrvatske.

N. A. A. Foto: Mup

Za njim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Zagreb, zbog izvršenog krivičnog dela iznuda.