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Bliska komšinica porodice iz Velikog Gradišta kaže da meštani i dalje ne mogu da poveruju da se u njihovom mestu pre samo sedam dana dogodio strašan zločin kada je policajac B. K. ubio zeta i sestričinu, a teško ranio rođenu sestru i zetovu majku, pa izvršio samoubistvo. Prema njenim rečima, u mestu su svi znali koliko je policajac bio problematičan, kako kaže, tukao je oca, svađao se sa sestrom, a zbog dugova je naumio da sve rasproda.

- Ni sanjala nisam da ću ovako nešto čuti, a da će me pogoditi pravo u srce. Svi smo u šoku. To je porodica koju ljudi ovde poznaju, godinama su živeli jedni pored drugih i niko nije mogao da zamisli da će se dogoditi ovakav zločin - priča bliska komšinica za Kurir i dodaje:

- B. K. je dugo radio kao policajac, znali smo da je problematičan, pokojni otac se često žalio komšijama da sin diže ruku na njega. Pričalo se da je upao u strašne dugove i da je u stvari to izazvalo gomilu problema. Sestru je terao da poništi očev testament kojim je njoj sve ostavljeno u nasledstvo. Tuga na šta je čovek sve spreman zbog novca... - dodaje naša sagovornica.

B. K. Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, granični policajac B. K. (39) u subotu, 29. avgusta, oko 13.30 sati, iz vatrenog oružja pucao je na svoju sestru A. Č. (46), koju je teško ranio. Potom je otišao do kuće u kojoj je ona živela sa suprugom, inače vatrogascem S. Č. (48) i ćerkom J. Č. (19), gde je, kako se sumnja, ubio njih dvoje. Teško je ranjena i S. Č. (70), majka ubijenog vatrogasca i svekrva A. Č. Nakon toga B. K. je izvršio samoubistvo.

Bliska komšinica navodi da je u pozadini tragedije, prema onome što je čula od porodice i meštana, godinama postojao spor oko imovine i porodične kuće.

- Koliko znam, problem je dugo postojao zbog kuće i nasledstva. B. K. je pokušavao da reši pitanje imovine na način koji je njemu odgovarao. Njegova sestra je, koliko sam čula, želela da sačuva tu imovinu za njegovu decu i zato nije htela da odustane od onoga što joj je pripalo - kaže ona.

Prema pričama meštana, porodična kuća bila je predmet nesuglasica još nakon smrti čoveka koji je bio drugi suprug njihove babe i koji, kako navode, nije bio njihov biološki deda.

- Ta kuća je bila veliki problem. Čovek koji je bio drugi muž njihove babe bio je vlasnik te kuće. Posle njegove smrti krenule su komplikacije oko nasledstva. Onda je preminuo i otac B. K. i A. Č. i, koliko znam, tada su se odnosi između brata i sestre još više pogoršali - priča komšinica.

Ona tvrdi i da je B. K. ranije pokušavao da proda kuću.

Oglas za prodaju kuće Foto: Društvene Mreže

- Znam da je kuća bila oglašavana za prodaju. Pričalo se da ju je B. K. nudio za oko 50.000 evra. Ljudi iz kraja su znali za to, ali se oko te kuće uvek pričalo da postoji problem sa vlasništvom i nasledstvom.

Prema ranijem oglasu, radilo se o velikoj kući od oko 230 kvadrata, na placu površine oko 5,5 ari. Međutim, upravo je pitanje vlasništva, prema rečima meštana, godinama bilo predmet spora.

"Pozvao je sestru u kuću, a onda je sve krenulo po zlu"

Prema informacijama do kojih je Kurir ranije došao, sumnja se da je B. K. kobnog dana pozvao sestru u roditeljsku kuću, gde je navodno pokušao da je natera da potpiše dokumentaciju u vezi sa nasledstvom. Nakon što je ona to odbila, usledila je pucnjava.

- Čula sam da ju je pozvao u kuću i da je tamo trebalo da razgovaraju o nasledstvu. Ona nije htela da pristane na ono što je on tražio. Posle toga je zapucao. Ne znam kako je neko mogao da podigne ruku na rođenu sestru, a onda da ode dalje i ubije njenog muža i dete - kaže komšinica.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

B. K. je potom, kako se sumnja, otišao do druge kuće, udaljene oko 300 metara, gde su živeli A. Č., njen suprug S. Č. i njihova ćerka J. Č.

- To je dodatno jezivo. Nije ostao samo na tome što je uradio sestri. Otišao je do njihove kuće i tamo su stradali S. Č. i J. Č. Sestra je ostala teško ranjena, kao i njena svekrva S. Č. Od tada svi samo čekamo vesti o njihovom stanju - priča ona.

Borba za život Bliska komšinica kaže da su porodica i prijatelji posebno zabrinuti za stanje A. Č., koja je teško ranjena u glavu. - Lekari daju sve od sebe da sestra preživi. Ona je na aparatima u šok sobi, i koliko znam, već sedam dana je između života i smrti. Čitav temporalni deo glave joj je uništen. Jedan metak su uspeli da izvade. Jako će teško biti, sada je u Božijim rukama - kaže komšinica. Ona dodaje da je stanje S. Č. (70), koja je takođe ranjena u glavu, prema informacijama koje je dobila, nešto bolje. - Za S. Č. sam čula da je stabilnije. Ona je, koliko znam, van neposredne životne opasnosti. Ali svi se molimo za obe žene. Posle svega što su preživele, samo želimo da ostanu žive.

"Bio je problematičan, stalno se svađao"

Meštani Velikog Gradišta prethodnih dana pričali su i o ponašanju B. K. i njegovim odnosima sa članovima porodice.

- Bio je problematičan, koliko sam ja znala. Svađao se sa ocem, imao je nesuglasice sa sestrom. Nije bio čovek sa kojim je bilo lako razgovarati. Uvek je nekako morao da bude po njegovom, tukao je i oca, bio je vrlo nasilan, pokojni otac se često žalio na njega, zato nije ni želeo ništa da mu ostavi posle smrti - kaže komšinica.

Prema njenim rečima, tragedija je posebno pogodila porodicu pokojnog S. Č.