JEDAN GA OTEO, PA GA MUČKI ZLOSTAVLJAO NA SALAŠU KOD ŠAPCA, DOK JE DRUGI SVE SNIMAO: Uhapšeni muškarac se ovako branio pred tužilaštvom
- U Šapcu je uhapšen P. Ž. (34) zbog sumnje da je 17. avgusta nasilno ubacio N. J. u automobil i odvezao ga na salaš u Prnjavoru.
- Tereti se za protivpravno lišenje slobode, prinudu, zlostavljanje i polno uznemiravanje, a u kući mu je pronađena municija za automatsko oružje.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su P. Ž. (34) zbog sumnje da je izvršio više teških krivičnih dela, uključujući protivpravno lišenje slobode, zlostavljanje, prinudu i polno uznemiravanje.
Kako se saznaje, jezivi incident odigrao se 17. avgusta ove godine. Sumnja se da je P. Ž. na silu ubacio oštećenog N. J. (34) u automobil, a potom ga protivno njegovoj volji odvezao na jedan salaš u mestu Mačvanski Prnjavor.
Ceo događaj mobilnim telefonom snimao je drugi muškarac koji je još u bekstvu i policija intenzivno traga za njim zbog sumnje da je pomagao u izvršenju krivičnih dela.
P. Ž. je osumnjičen da je izvršio krivična dela protivpravno lišenje slobode, prinuda, polno uznemiravanje, zlostavljanje i mučenje, kao i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Naime, policija je pretresom kuće u kojoj živi pronašla municiju za automatsko oružje.
Na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu P. Ž. je izneo svoju odbranu.
Тužilac je predložio određivanje pritvora zbog uticaja na oštećenog, svedoke i drugog osumnjičenog, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenu ponovio krivično delo.