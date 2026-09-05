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Blindirani "mercedes" G klase, koji je policija pronašla parkiran ispred kuće Danilovgrađanina Radovana Bulajića, a potom ga i oduzela, pripada odbeglom vođi kavačkog klana Radoju Zviceru!

Luksuzni četvorotočkaš, parkiran tik uz magistralni put Danilovgrad-Podgorica, zaplenjen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koje je za njim i tragalo.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odseka bezbednosti Danilovgrad od bezbednosno interesantnog lica iz tog grada, Radovana Bulajića, oduzeli dva vozila. Među njima je i specijalno putničko vozilo, blindirani "mercedes" G 500, za kojim traga SDT.

Policija je, postupajući na osnovu operativnih saznanja, u dvorištu Bulajićeve kuće pronašla crni "mercedes" G 500, specijalno putničko vozilo, takozvanu "blindu", sa inostranim registarskim oznakama. U istom dvorištu pronađen je i "reno modus", na kojem su se nalazile registarske oznake za koje je utvrđeno da pripadaju drugom vozilu.

- Policijski službenici su, naime, postupajući shodno operativnim saznanjima, u dvorištu kuće R. B. pronašli džip marke ‘mercedes’, model G 500 crne boje – specijalno putničko vozilo, tzv. blinda, na kojem su se nalazile inostrane registarske oznake, i vozilo ‘Renault’ model Modus na kojem su se nalazile registarske oznake za koje je utvrđeno da pripadaju drugom vozilu. Preduzete su dalje mere i radnje na osnovu kojih je potvrđeno da vozilo marke ‘Mercedes’ model G 500 potražuje Specijalno državno tužilaštvo. Oba vozila su privremeno oduzeta, a o svemu navedenom obavešteni su specijalni državni tužilac i državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici - saopšteno je ranije iz Uprave policije.

Bulajić je potom doveden u policijske prostorije, gde je od njega uzeta izjava na zapisnik u vezi sa oba zatečena vozila.

U saopštenju policije navodi se da je specijalni državni tužilac naložio da se formirani spisi predmeta, povodom pronalaska i oduzimanja Zvicerove blindе, dostave Specijalnom policijskom odeljenju (SPO) na dalje postupanje.

- Provere u vezi sa vozilom "Renault" model Modus, na kojem su se nalazile registarske oznake za koje je utvrđeno da pripadaju drugom vozilu, su u toku - saopšteno je ranije iz Uprave policije.

Bulajić ranije hapšen

Danilovgrađanin od kojeg je oduzet četvorotočkaš odbeglog Kotoranina ranije je hapšen u Albaniji, u aprilu 2019. godine, zbog optužbi za šverc marihuane. Tamošnja policija je u toj akciji uhapsila i Marka Rašovića (42), kao i albanskog državljanina Kristijana Palija (32).

Njih trojica su optuženi, a potom i osuđeni kao deo kriminalne grupe koja je švercovala 151 kilogram marihuane.

Godinu dana kasnije, iz Specijalnog državnog tužilaštva saopšteno je da je Bulajić deo kriminalne ekipe Danilovgrađanina Saše Jokića (56).

Tada je saopšteno da je Jokić početkom 2016. godine organizovao kriminalnu grupu koja je švercovala stotine kilograma marihuane. Osim Bulajića i Rašovića, kao članovi te kriminalne ekipe označeni su i Danilovgrađani Branislav Bulajić (50) i Mladen Karadžić (55).

Odgovarajući na pitanje da li policija proverava i kako se Zvicerova blinda našla na parkingu člana kriminalne grupe Saše Jokića, sagovornik je kazao da dve kotorske ćelije Balkanskog narko-kartela već godinama "usisavaju" manje kriminalne grupe.

1/8 Vidi galeriju Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

Potraga za Zvicerom

Radoje Zvicer poslednji put je u Crnoj Gori viđen 2021.,a poternice za Zvicerom raspisala je i Srbija. Crnogorska policija od tada je u više navrata pretresala njegove objekte, kao i objekte osoba povezanih sa kavačkim klanom, tragajući za njim i drugim međunarodno traženim članovima te kriminalne organizacije.

Crna Gora ponudila je po pola miliona evra za informacije koje bi pomogle u hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. A agradu za lociranje i hapšenje Zvicera, podsetimo, pre crnogorske ponudila je i austrijska policija. Oni su svakom ko dostavi informaciju o tome gde se skriva vođa kavčana ponudili nagradu od 20.000 evra.