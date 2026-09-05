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Tragedije u Velikom Gradištu i Danilovgradu duboko su potresle javnost i otvorile teška pitanja o bezbednosti, profilisanju počinilaca i pukotinama u sistemu.

Detaljnu analizu ovih slučajeva za "Puls Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović izneli su gosti Milan Milović, pukovnik u penziji i Bratislav Gagović, nekadašnji šef Petog odeljenje Uprave za grad Beograd.

Veliko Gradište

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Gagović je započeo pričom o tragediji koja se dogodila u Velikom Gradištu gde se radi o porodičnom konfliktu zbog podele imovine.

- Podela imovine je bila okidač da se počini tako gnusan zločin. Nakon što je počinio masakr, izvršilac je sebi oduzeo život i to nije izolovan slučaj. Dešava se da na kraju zločina, izvršilac podigne ruku na sebe. Radi se o čoveku iz službi bezbednosti, pa je neko od nadležnih strarešina trebalo da primeti i preduhitri ovakav zločin. Neko je tu zakazao.

S obzirom da se ubistvo i samoubistvo verovatno dogodilo službenim oružjem, Milović je uživo u emisiji izneo detalje oko te teme.

- Trebalo bi svi da znaju da ne ubija oružje, već čovek. Taj policajac da nije imao pištolj, verovatno bi uzeo sekiru, nož ili otrov. Što se tiče psiholoških problema pripadnika službi bezbednosti, iza njih stoji čitav tim psihologa koji periodično vrše preglede policajaca, a nekada je tako bilo i kod nas. Dan danas je to i dalje zastupljeno u Americi, Izraelu, Francuskoj, Engleskoj... Mi živimo u vremenu postkomunizma, pa se sramotom smatralo da neko ode kod psihologa na pregled. Policajci na dnevnom nivou vide leševe, silovane ljude, gomilu slučajeva pedofilije, tuča i masakriranih ljudi. To ostavlja trag na psihologiju čoveka i nije ništa strašno da obavite razgovor sa psihologom - govori Milović.

03:43 "TAJ ČOVEK JE 8 PUTA PREŠAO GRANICU“! Pukovnik izneo ŠOK DETALJE o masakru u Danilovgradu Izvor: Kurir televizija

Milović svakako sumira da ne bi trebalo kriviti rukovodstvo MUP, ni direktore, niti ministre jer nemamo dovoljan broj psihologa koji rade u MUP:

- Smatra da bi svaka organizaciona jedinica trebalo da ima bar po jednog psihologa koji u razgovorima sa pripadnicima policije može da primeti anomalije u ponašanju. Svi smo mi od krvi, mesa i emocija, sasvim je normalno da to utiče i da se o tome razgovara.

Danilovgrad

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Tamo je zločin izvršen u streljani, a koliko su rigorozne procedure u takvim objektima i kako je korisnik zloupotrebio vatreno oružje, analizirao je Milović.

- Do skoro nije postojala zabrana da deca od 10 godina odu i služe se programom streljane. To je rupa u zakonu koja je posle ispravljena. Postoji sportsko i rekreativno streljaštvo. Mi imamo svetske i evropske šampione i to su najčešće pripadnici bezbednosnog sektora. Njih bi trebalo odvojiti od rekreativaca i civilnog sektora koji koristi oružje na strelištu. Korišćenje oružja na strelištu je zakonom strogo regulisano, ali postoji i tu rupa, kada dođete tamo, izrazite želju da pucate iz određenog oružja, a instruktor ne zna da li imate psihičke probleme ili ne. On samo uzme podatke iz lične karte i to je to. Ista je procedura i za strane državljane - rekao je Milović, pa nastavio:

- Po meni, to je poblem gde se krivica posredno svaljuje na rukovodioce strelišta. Mi zakonski ne možemo da tražimo lekarsko uverenje od nekoga ko traži usluge strelišta. S' druge strane mnogo je stranih državljana u Srbiji, a njima zakonski ne možemo da zabrani korišćene streljane. Jedini način je strogo definisati novim zakonom ingerencije vlasnika strelišta i države. Čvrsta saradnja instruktora i pripadnika policije i vojske mi možemo da preventiramo i reagujemo ukoliko primetimo anomaliju.

Milović je podestio na zanimljiv detalj ubistva u Danilovgradu i rekao da se taj čovek povezuje sa ratištom u Ukrajini.

- Taj čovek je za 5-6 dana čak 8 puta prešao granicu i to svaki put na različitom graničnom prelazu. Jednom automobilom, pa drugim, pa autobusom, a to pokazuje da nešto krije. Postoji tvrdnja koja nije potvrđena, a to je da je on istovremeno pucao iz dva pištolja, ne znam da li je to tačno, ali otvaranjem istrage se taj ruski državljanin povezuje sa formacijom koja se bavi ratovima u Ukrajini.

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Kurir.rs

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