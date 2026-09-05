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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Interventne jedinice 92 i policijski službenici Odseka za suzbijanje kriminala Policijske stanice Zvezdara, zaplenili u Obrenovcu oko 30 kilograma suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Interventne jedinice 92 i policijski službenici Odseka za suzbijanje kriminala Policijske stanice Zvezdara, zaplenili su u Obrenovcu oko 30 kilograma suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana - piše u saopštenju MUP-a.

1/3 Vidi galeriju Zaplenjena marihuana na divljoj deponiji u Bariču Foto: Mup

Policija je u naselju Barič, na divljoj deponiji, pronašla više paketa sa ukupno 30 kilograma suve biljne materije zelene boje, nalik na opojnu drogu marihuanu.

Na mestu događaja izvršen je uviđaj, a pronađena materija i drugi predmeti izuzeti su i upućeni na veštačenje. Policija, u saradnji sa VJT, nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja i identifikovanju lica koja su povezana sa pronađenom drogom.