POLICIJA U ŠOKU ZBOG PRIZORA KOD OBRENOVCA! Na divljoj deponiji pronađeno 30 kilograma droge (foto)
- Policija je u Obrenovcu zaplenila oko 30 kilograma marihuane.
- Paketi su pronađeni u Bariču, na divljoj deponiji, a materijal je poslat na veštačenje.
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Interventne jedinice 92 i policijski službenici Odseka za suzbijanje kriminala Policijske stanice Zvezdara, zaplenili u Obrenovcu oko 30 kilograma suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Interventne jedinice 92 i policijski službenici Odseka za suzbijanje kriminala Policijske stanice Zvezdara, zaplenili su u Obrenovcu oko 30 kilograma suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana - piše u saopštenju MUP-a.
Policija je u naselju Barič, na divljoj deponiji, pronašla više paketa sa ukupno 30 kilograma suve biljne materije zelene boje, nalik na opojnu drogu marihuanu.
Na mestu događaja izvršen je uviđaj, a pronađena materija i drugi predmeti izuzeti su i upućeni na veštačenje. Policija, u saradnji sa VJT, nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja i identifikovanju lica koja su povezana sa pronađenom drogom.
- Policija nastavlja intenzivan rad na suzbijanju trgovine narkoticima i presecanju kanala njihove distribucije, a svaka zaplena droge predstavlja konkretan rezultat tih aktivnosti i korak ka tome da narkotici ne dospeju na ulice i do građana - izjavio je ministar Dačić.