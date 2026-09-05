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U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas je doveden P. B. (37), koji je osumnjičen da je u Zemunu ukrao dva bicikla.

Kako je saopšteno iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, osumnjičenom je, po nalogu javnog tužioca, od strane policijskih službenika Policijske stanice Zemun određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova.

P. B. se sumnjiči da je 3. septembra oko 20 časova, na teritoriji opštine Zemun, izvršio krivično delo teška krađa.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je makazama presekao sajlu kojom su bila obezbeđena dva bicikla, a potom ih oduzeo i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Bicikli su bili u vlasništvu oštećenog M. K. (39).

Iznoseći svoju odbranu osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvrsenja krivičnog dela neće izjašnjavati.