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Nekoliko osoba je teže povređeno kad je veliko drvo oko 17 sati palo na grupu izletnika koja je slavila rođendan u beogradskom parku Košutnjaku!

Kako se nezvanično saznaje, staro stablo je iznenada puklo, a potom palo na drveni letnjikovac gde se nalazila veća grupa izletnika koja je došla na proslavu rođendana jednog mladića.

Izletnici su ostali zarobljeni pod stablom i prisutni su morali da ih izvlače.

Ekipe Hitne pomoći prevezle su četiri povređene osobe u Urgentni centar i navodno jedna od njih ima teže povrede leđa.

Kurir/Telegraf

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