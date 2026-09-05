U beogradskom parku Košutnjaku, drvo je palo na grupu izletnika, povređeno nekoliko osoba tokom rođendanske proslave.
Hronika
DRVO PALO NA IZLETNIKE U KOŠUTNJAKU Slavili rođendan u letnjikovcu, pa umalo stradali! Ima teže povređenih
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Nekoliko osoba je teže povređeno kad je veliko drvo oko 17 sati palo na grupu izletnika koja je slavila rođendan u beogradskom parku Košutnjaku!
Kako se nezvanično saznaje, staro stablo je iznenada puklo, a potom palo na drveni letnjikovac gde se nalazila veća grupa izletnika koja je došla na proslavu rođendana jednog mladića.
Izletnici su ostali zarobljeni pod stablom i prisutni su morali da ih izvlače.
Ekipe Hitne pomoći prevezle su četiri povređene osobe u Urgentni centar i navodno jedna od njih ima teže povrede leđa.
Kurir/Telegraf
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