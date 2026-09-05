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Turistkinja iz Srbije teško je povređena u centru Trebinja nakon što je na nju velikom brzinom naletela osoba koja je vozila električni trotinet.

Nakon udara, vozač se nije zaustavio niti pomogao povređenoj ženi, već je pobegao sa mesta događaja. Nesreća se dogodila u noći sa petka na subotu, nešto posle ponoći.

Prema pisanju lokalnih medija, vozač električnog trotineta je velikom brzinom udario pešaka, a zatim nastavio vožnju.

Usled siline udara, žena je pala na zemlju i zadobila tešku povredu oka. Povređena je žena sa inicijalima J. G. iz Mladenovca, javlja Hercegovina.info.

Policija traga za vozačem

Slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Trebinje.

Očekuje se da će policija objaviti snimke sa nadzornih kamera kako bi se utvrdio identitet osobe koja je vozila električni trotinet i pobegla sa mesta događaja nakon nesreće.