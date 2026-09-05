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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kineskog državljanina Y. Q. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

Sumnja se da je Y. Q. ponudio novac policijskom službeniku Uprave granične policije prilikom legitimisanja i pregleda lica.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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