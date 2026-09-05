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Niko od putnika iz gradskog autobusa, koji je juče u Nišu sleteo sa kolovoza i udario u drvo, nije teže povređen, saznaje "Blic". Ovo je epilog nesvakidašnje saobraćajne nezgode koja se desila u petak oko 17 časova u Pantelejskoj ulici u Nišu.

U Univerzitetski klinički centar u Nišu prevezeno je šest putnika, od kojih su dvoje deca, ali su na kraju, posle dijagnostike svi pušteni kućama.

Nakon pregleda na Dečjoj klinici, utvrđeno je da su se dvojica dečaka stara 13 godina samo ugruvali, pa su otpušteni kući jer nemaju teške povrede.

Nakon dijagnostike, utvrđeno je i da vozač star 64 godine kao i tri putnice stare 28, 37 i 58 godina, nemaju teže povrede.

- Niko od povređenih nije imao teške povrede, nakon dijagnostike I obavljenih konsultacija, otvori nisu hospitalizovani - rečeno je u UKC Niš.