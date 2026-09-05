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Tinejdžer S. M. (18) nastradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u selu Rabrovac kod Mladenovca, kada je automobilom sleteo sa puta i svom silinom se zakucao u elektro-stub! Prema prvim informacijama, nesrećni mladić je samo nekoliko sati pre tragedije slavio rođendan, a život je izgubio na povratku kući, nakon što je druga bezbedno odvezao kući.

Osamnaestogodišnji S. M. poginuo je na licu mesta na lokalnom putu prema Jagnjilu, kada je pod još nerazjašnjenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom i pri izrazito velikoj brzini se zakucao u stub elektromreže.

Kako se prenosi, udarac je bio toliko silovit da je nesrećni tinejdžer ispao iz automobila na asfalt.

Sinoć slavio rođendan, pa odvezao druga

Prema nezvaničnim informacijama, mladić je veče pre stravične saobraćajne nesreće proslavio svoj 18. rođendan.

- Sinoć je slavio rođendan, a potom je seo za volan kako bi odvezao druga kući. Nakon što je bezbedno ostavio prijatelja, krenuo je nazad kući. Nažalost, na svoje odredište nikada nije stigao - kaže izvor "Blica".

Stravičan trenutak udarca dogodio se pred očima očevica. Iza automobila kojim je upravljao S. M. kretao se drugi automobil. Vozač tog vozila bio je svedok jezivog sletanja sa puta i nemoćan je mogao samo da gleda stravičnu scenu udarca u betonski stub. Sumnja se da je uzrok ove tragedije bila izrazito velika brzina kojom se mladić kretao u povratku kući.

Telo poslato na obdukciju

Na mesto stravične nesreće odmah su izašle patrole policije, dežurne ekipe Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu. Nažalost, lekarima je preostalo samo da konstatuju smrt mladog vozača, koja je nastupila na licu mesta usled izuzetno teških povreda.

Njegovo telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdili svi detalji ove velike tragedije.