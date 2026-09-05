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Jedna osoba je povređena u sudaru autobusa i automobila u Ulici Slavka Rodića u Rakovici, Beogradu.

Prema prvim informacijama, autobus je nakon polaska sa stajališta pokušao da obiđe manje teretno vozilo preko pune linije. U tom trenutku iz suprotnog smera naišao je automobil, nakon čega je došlo do direktnog sudara.

Jedna putnica, koja je neposredno pre nezgode izašla iz autobusa, ispričala je da se nakon njegovog polaska začuo snažan udarac.

- Slučajno sam greškom izašla stanicu ranije i kada je autobus krenuo, stravično je puklo. Deca koja su bila u blizini počela su da plaču. Otišla sam ispred autobusa i videla da je vozaču automobila glava potpuno krvava. Putnici iz autobusa odmah su proverili da li je vozač dobro, pozvali su Hitnu pomoć i zbrinuli ga dok sanitet ne dođe. U autobusu nije bilo povređenih - rekla je ona za Telegraf.

1/5 Vidi galeriju Sudar autobusa i automobila u Rakovici Foto: MONDO/Mihajlo Mitrović

Prema navodima tog portala, automobil se kretao velikom brzinom na deonici na kojoj je ograničenje 40 kilometara na sat i nalazi se više usporivača saobraćaja. Zvanične informacije o uzroku nezgode i stepenu povreda vozača za sada nisu objavljene. Okolnosti sudara biće utvrđene istragom.