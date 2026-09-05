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On je uhapšen po poternici i odmah sproveden u zatvor na izdržavanje kazne.

Upamćen je među pripadnicima specijalnih jedinica jer je prilikom prošlog hapšenja pucao na pripadnike nekadašnje Protivterorističke jedinice (PTJ) skrivajući se iza deteta koje je koristio kao štit.

Policijski službenici Uprave za tehniku Odseka za ciljane potrage takozvani FAST tim uhapsio je sinoć u Šapcu A. K. (53) srpskog državljanina, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog više krivičnih dela - držanje i promet oružja i eksplozivnih materijala, kršenje zabrane mera bezbednosti. A. K. je po hapšenju odmah upućen na izdržavanje zatvorske kazne.

hapšenje A.K. Foto: Mup

Za ova dela zaprećena kazna zatvora je 6,5 godina.