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U beogradskom naselju Vračar noćas je došlo do pucnjave u kojoj je teško povređen Stefan P. (30).

Ranjeni muškarac je oko tri sata iza ponoći s teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gde je odmah smešten na odeljenje reanimacije.

Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja i ozbiljnosti povreda, inspektori sa povređenim mladićem nisu mogli da obave razgovor kako bi utvrdili okolnosti pod kojima je došlo do ranjavanja. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih detalja ovog slučaja.

Kurir.rs/Telegraf

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