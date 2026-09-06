Ranjeni muškarac je oko tri sata iza ponoći s teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gde je odmah smešten na odeljenje reanimacije.
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PUCNJAVA NA VRAČARU, RANJEN MUŠKARAC (30): Hitno prevezen na reanimaciju, lekari mu se bore za život
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Ranjeni muškarac je oko tri sata iza ponoći s teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gde je odmah smešten na odeljenje reanimacije.
Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja i ozbiljnosti povreda, inspektori sa povređenim mladićem nisu mogli da obave razgovor kako bi utvrdili okolnosti pod kojima je došlo do ranjavanja. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih detalja ovog slučaja.
Kurir.rs/Telegraf
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