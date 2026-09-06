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Na magistralnom putu Novi Pazar–Raška dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, prema prvim nezvaničnim informacijama, poginuo mladić.

Prema nezvaničnim informacijama, više osoba je povređeno u sinoćnjoj nesreći.

Prema navodima očevidaca, jedno vozilo bilo je zaustavljeno na kolovozu zbog kvara, kada je na njega naletelo drugo vozilo. Tačan uzrok i sve okolnosti nesreće biće utvrđeni nakon završetka uviđaja.

Na mestu događaja nalaze se pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći. Povređeni su prevezeni u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, ali za sada nema zvaničnih informacija o njihovom broju i stepenu povreda.

Saobraćaj na ovoj deonici trenutno je obustavljen, zbog čega su formirane duže kolone vozila.