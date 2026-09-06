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Subotnji izlazak u samom centru Beograda pretvorio se u pravi horor za dvojicu braće, E. Z. i B. Z. (33), koji su sinoć, nešto posle 23 časa, završili u Urgentnom centru nakon bizarnog i brutalnog napada.

Sve je počelo u jednom poznatom klubu u blizini Zelenog venca. Prema nezvaničnim saznanjima, mlađi državljanin Crne Gore, M. K. (22), iz čistog mira je nasrnuo na B. Z. Kada je njegov stariji brat E. Z. skočio da ih razdvoji i zaštiti brata, usledio je šokantni obrt - M. K. je doslovno podivljao, zario mu zube u levu stranu grudi i nije puštao.

Dok je nesrećni mladić pokušavao da se otrgne od ujeda, sa leđa ga je zaskočio drugi mladić iz Crne Gore, S. M. (20). On ga je zgrabio za vrat i počeo besomučno da ga udara po glavi.

Napadnuta braća su uspela da pobegnu iz kluba na ugao ulica Maršala Birjuzova i Zeleni venac, odakle su usred noći u panici pozvali policiju.

Patrola je ubrzo stigla i zatekla povređenu braću, dok su osumnjičeni nasilnici privedeni.

Ipak, tu nije bio kraj drami. Alkotestiranjem je utvrđeno da je dvadesetogodišnji S. M. imao čak 1,34 promila alkohola u krvi, dok je drugi napadač, M. K., bio u toliko teškom stanju od alkohola ili psihoaktivnih supstanci da uopšte nije mogao ni da se testira. Umesto u pritvorski pritvor, morao je uz policijsku pratnju i pod rotacijom direktno na trežnjenje u Urgentni centar.

Povređena braća su nakon pregleda Hitne pomoći takođe sanitetom transportovana u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i saniranja povreda.

Istraga o detaljima ove brutalne tuče je u toku.