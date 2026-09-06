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U oružanoj pljački koja se dogodila u naselju Jerka, u blizini magistralnog puta Novi Pazar–Tutin, meta je bila kuća poznatog pazarskog biznismena A.Š.

Prema nezvaničjim informacijama, napadači su upali u kuću A.Š, izvršili premetačinu i odneli značajan plen u novcu i drugim materijalnim vrednostima.

- Kako se sumnja, počinioci su do naselja došli iz pravca Lukocrijeva, krećući se kroz šumu iznad kuća u Jerki. Tokom pljačke A.Š. je povređen, dok stepen njegovih povreda za sada nije poznat - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim incidentom.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama, slučaj se nije završio u kući.

- Jedna od verzija događaja koja se proverava jeste da su napadači A.Š. uzeli za taoca i poveli ga sa sobom kroz šumu, istim pravcem iz kojeg su prethodno došli. Navodno su ga nakon određenog vremena ostavili u šumi, dok su oni nastavili bekstvo u za sada nepoznatom pravcu - dodaje izvor.

Detaljne okolnosti ovog događaja, tačna vrednost odnetog plena, kao ni identitet i broj počinilaca, za sada nisu poznati.

Više informacija o ovom slučaju biće poznato nakon daljeg rada nadležnih organa.