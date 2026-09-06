ORUŽANA PLJAČKA KOD NOVOG PAZARA! Napadači upali u kuću poznatog biznismena, odneli veliki plen, ali tu se nisu zaustavili - otkriveni jezivi detalji
- U oružanoj pljački u naselju Jerka kod Novog Pazara meta je bila kuća biznismena A.Š, iz koje je odnet novac i druge vrednosti.
- Biznismen je povređen, a prema nezvaničnim informacijama napadači su ga možda odveli kroz šumu i potom ostavili.
- Policija utvrđuje okolnosti, dok identitet, broj počinilaca i tačna vrednost plena još nisu poznati.
U oružanoj pljački koja se dogodila u naselju Jerka, u blizini magistralnog puta Novi Pazar–Tutin, meta je bila kuća poznatog pazarskog biznismena A.Š.
Prema nezvaničjim informacijama, napadači su upali u kuću A.Š, izvršili premetačinu i odneli značajan plen u novcu i drugim materijalnim vrednostima.
- Kako se sumnja, počinioci su do naselja došli iz pravca Lukocrijeva, krećući se kroz šumu iznad kuća u Jerki. Tokom pljačke A.Š. je povređen, dok stepen njegovih povreda za sada nije poznat - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim incidentom.
Prema za sada nepotvrđenim informacijama, slučaj se nije završio u kući.
- Jedna od verzija događaja koja se proverava jeste da su napadači A.Š. uzeli za taoca i poveli ga sa sobom kroz šumu, istim pravcem iz kojeg su prethodno došli. Navodno su ga nakon određenog vremena ostavili u šumi, dok su oni nastavili bekstvo u za sada nepoznatom pravcu - dodaje izvor.
Detaljne okolnosti ovog događaja, tačna vrednost odnetog plena, kao ni identitet i broj počinilaca, za sada nisu poznati.
Više informacija o ovom slučaju biće poznato nakon daljeg rada nadležnih organa.
Kurir.rs/RINA