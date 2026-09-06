Slušaj vest

U oružanoj pljački koja se dogodila u naselju Jerka, u blizini magistralnog puta Novi PazarTutin, meta je bila kuća poznatog pazarskog biznismena A.Š.

Prema nezvaničjim informacijama, napadači su upali u kuću A.Š, izvršili premetačinu i odneli značajan plen u novcu i drugim materijalnim vrednostima.

- Kako se sumnja, počinioci su do naselja došli iz pravca Lukocrijeva, krećući se kroz šumu iznad kuća u Jerki. Tokom pljačke A.Š. je povređen, dok stepen njegovih povreda za sada nije poznat - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim incidentom.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama, slučaj se nije završio u kući.

- Jedna od verzija događaja koja se proverava jeste da su napadači A.Š. uzeli za taoca i poveli ga sa sobom kroz šumu, istim pravcem iz kojeg su prethodno došli. Navodno su ga nakon određenog vremena ostavili u šumi, dok su oni nastavili bekstvo u za sada nepoznatom pravcu - dodaje izvor.

Detaljne okolnosti ovog događaja, tačna vrednost odnetog plena, kao ni identitet i broj počinilaca, za sada nisu poznati.

Više informacija o ovom slučaju biće poznato nakon daljeg rada nadležnih organa.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaUJEDAO MOMKA ZA GRUDI, DRUGI GA DAVIO S LEĐA! Haos u centru Beograda - Uništeni od alkohola i psihoaktivnih supstanci napravili pravi pakao na Zelenom vencu
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaUŽASNA NESREĆA NA PUTU NOVI PAZAR - RAŠKA: Jedan poginuo, više povređenih, vozilo stalo zbog kvara a onda se u njega silovito zakucalo drugo
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaPUCNJAVA NA VRAČARU, RANJEN MUŠKARAC (30): Hitno prevezen na reanimaciju, lekari mu se bore za život
WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.09.29 copy.jpg
HronikaOVO JE BEOGRAĐANIN KOJI JE SVOJE DETE DRŽAO KAO "ŽIVI ŠTIT" I PUCAO NA SPECIJALCE: Uhapšen u Šapcu po međunarodnoj poternici
poternica, hapšenje, Šabac