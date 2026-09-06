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Veliki broj policajaca sinoć je satima pretresao restoran na Grahovu u potrazi za odbeglim kolegom Ljubom Milovićem. Navodno, policija je sumnjala da u tom ugostiteljskom objektu postoji tajni tunel. Međutim, nisu pronađeni ni Milović, ni tunel.

Ljubo Milović Foto: Printscreen/Libertas

U akciji je učestvovalo više policijskih službi. Dok su pretresali restoran, područje Grahova obletali su dronovi.

Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine, kada je Specijalno državno tužilaštvo izdalo nalog za njegovo hapšenje.

Na teret mu se stavljalo da je sa nekadašnjim kolegom, suspendovanim službenikom Agencije za nacionalnu bezbednost Petrom Lazovićem, deo kriminalne grupe, takođe, odbeglog vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera.

Presudom, koju je krajem jula izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Veljko Radovanović, sva trojica su oglašena krivim – Zvicer je dobio četiri decenije robije, dok je Lazović osuđen na 20, a Milović na 19 godina zatvora.

Lazović i Milović su tom prvostepenom odlukom osuđeni zbog članstva u Zvicerovoj kriminalnoj organizaciji, krijumčarenja cigareta i droge.

Mesec i po ranije, Milović je, u drugom postupku koji se vodio protiv njega i bivšeg kolege Marka Novakovića, osuđen na četiri godine zatvora zbog pripadništva kriminalnom kavačkom klanu.

Ta presuda, koju je izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Amir Đokaj, ujedno je bila prva izrečena odbeglom policajcu.

Podsetimo, Crna Gora ponudila je po pola miliona evra za informacije koje bi pomogle u hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera (42) i bivšeg policajca Ljube Milovića (43), a prema pisanju portala Borba, trenutak za raspisivanje nagrade nije slučajan i to znači da je "potraga na terenu udarila u zid".

Foto: Shutterstock, Screenshot, Privatna arhiva

- Raspisivanje nagrada od po pola miliona evra za informacije o Zviceru i Miloviću prelomna je tačka u višegodišnjoj potrazi za ključnim figurama kavačkog klana. Ipak, činjenica da se ovaj potez povlači godinama nakon njihovog bekstva usmerava pažnju na same razloge kašnjenja - navode oni i dodaju da su u bezbednosnoj praksi javne novčane nagrade retko prvi korak u potrazi.

- Tajming ove odluke nije slučajan. Činjenica da su Zvicer i Milović godinama van domašaja pravde stvorila je ozbiljan teret za bezbednosni sektor. Nuđenje milionskog iznosa predstavlja pokušaj promene taktike - udar na logističku mrežu begunaca. U svijetu organizovanog kriminala, novac ove razmere osmišljen je kao motivacija za insajdere da prekinu pakt ćutanja - pojašnjavaju šta bi mogao da bude razlog.