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U beogradskom naselju Zaklopača kod Grocke jutros se dogodila teška nesreća u kojoj je nastradao muškarac.

Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo kada se traktor, iz za sada neutvrđenih razloga, prevrnuo. Pod vozilom je zatečen muškarac bez svesti, nakon čega je odmah pozvana Hitna pomoć.

Lekarska ekipa koja je ubrzo stigla na lice mesta, nažalost, mogla je samo da konstatuje smrt.

Policija na terenu obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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