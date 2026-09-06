Traktor se jutros iz za sada neutvrđenih razloga prevrnuo, a lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt muškarca.
Hronika
TEŠKA NESREĆA KOD GROCKE, MUŠKARAC NA MESTU POGINUO! Pronađen bez svesti ispod prevrnutog traktora, lekari Hitne pomoći mogli samo da konstatuju smrt
- U Zaklopači kod Grocke jutros se prevrnuo traktor, a pod vozilom je zatečen muškarac bez svesti.
- Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt, dok policija utvrđuje okolnosti i uzrok nesreće.
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U beogradskom naselju Zaklopača kod Grocke jutros se dogodila teška nesreća u kojoj je nastradao muškarac.
Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo kada se traktor, iz za sada neutvrđenih razloga, prevrnuo. Pod vozilom je zatečen muškarac bez svesti, nakon čega je odmah pozvana Hitna pomoć.
Lekarska ekipa koja je ubrzo stigla na lice mesta, nažalost, mogla je samo da konstatuje smrt.
Policija na terenu obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće.
Kurir.rs/Telegraf.rs
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