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Novi Pazar jutros je probudila tišina teža od reči. Vest da je u saobraćajnoj nesreći ugašen život mladog Hamze D. zavila je njegovu porodicu, prijatelje i celi grad u crno. Hamza D. je preminuo sinoć, 5. septembra u 23.30 sati, u 23. godini života.

Imao je tek 23 godine, mladost, snove i čitav život pred sobom. Umesto planova za budućnost, njegovi najmiliji danas se pripremaju za najteži oproštaj.

Građani Novog Pazara u velikoj su neverici. Mnogi i dalje teško prihvataju da Hamze više nema, da se njegov glas više neće čuti i da njegov osmeh više neće dočekivati ljude koji su ga voleli. Društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama. Prijatelji se opraštaju od mladića kojeg pamte kao vrednog, sposobnog i dobrog. Bio je dete koje je rano naučilo da se trudi, radi i vlastitim rukama gradi svoj put.

Nastradali Hamza D. Foto: Društvene Mreže

"Teško je poverovati da te više nema“, "Ostaćeš zauvek u našim srcima“, "Neka ti Allah podari najlepše mesto u Džennetu“, samo su neke od poruka kojima se ljudi opraštaju od Hamze.

Voleo je automobile i vožnju, ali su ga oni koji su ga poznavali mnogo više pamtili po njegovoj vrednosti, sposobnosti i ljudskosti. Pred njim su bili dani u kojima je trebalo da ostvari svoje želje, raduje se životu i usrećuje porodicu. Sudbina je, ipak, odredila drugačije.

- Hamza D. je otišao prerano, ali će uspomena na njega ostati u srcima ljudi koji su ga voleli - navodi se na portalu Sandžak Danas.

Podsetimo, Hamza D. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar–Raška. U nesreći je, prema nezvaničnim informacijama, povređeno više osoba. Tragediji je prethodio snažan sudar automobila "golf" i "polo", kojim je upravljao nastradali.

- Automobil marke "golf" se kretao velikom brzinom kada je udario u "polo". Od siline udara "polo" je odbačen prema zidu, nakon čega se okrenuo na kolovozu. "Golf" se takođe zarotirao, a potom se, krećući se unazad, spustio niz sporedni put - navodi izvor portala Sandžak Danas.

Kako dodaju, vozač automobila marke "polo", Hamza D. neposredno nakon nesreće nakratko je davao znake života, ali je ubrzo podlegao zadobijenim povredama. U "golfu" su se nalazila trojica mladića. Jedan od njih zadobio je prelom ramena, dok su druga dvojica, prema dosadašnjim informacijama, prošla s lakšim povredama.