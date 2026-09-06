MRTVOG MILADINA ISPOD TRAKTORA PRONAŠLA SUPRUGA: Otkriveni novi detalji tragedije u Zaklopači
Nezapamćena tragedija potresla je jutros beogradsko naselje Zaklopača, kada je nakon prevrtanja traktora život izgubio Miladin Ž. (65).
Prema saznanjima, nesrećni čovek krenuo je jutros rano na njivu i više se nije vratio kući. Kada je uvidela da ga neuobičajeno dugo nema, njegova supruga krenula je u potragu za njim. Nezvanično, zemljanim putem koji kroz šumu vodi ka njihovoj parceli, sačekao ju je stravičan prizor, zatekla je poljoprivrednu mašinu prevrnutu na bok, a pod njom svog supruga koji nije davao znake života.
Šokirana žena odmah je pozvala rođake koji su potrčali u pomoć i uspeli da izvuku telo nastradalog muškarca, na kom su bile vidne teške povrede glave.
Na lice mesta ubrzo su stigle policijska patrola i ekipa Hitne pomoći iz Grocke, ali lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.
Policija je na terenu obavila uviđaj kako bi se utvrdili svi detalji i tačan uzrok ove nesreće, a telo je po nalogu prevezeno na obdukciju.
(Telegraf.rs)