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Nezapamćena tragedija potresla je jutros beogradsko naselje Zaklopača, kada je nakon prevrtanja traktora život izgubio Miladin Ž. (65).

Prema saznanjima, nesrećni čovek krenuo je jutros rano na njivu i više se nije vratio kući. Kada je uvidela da ga neuobičajeno dugo nema, njegova supruga krenula je u potragu za njim. Nezvanično, zemljanim putem koji kroz šumu vodi ka njihovoj parceli, sačekao ju je stravičan prizor, zatekla je poljoprivrednu mašinu prevrnutu na bok, a pod njom svog supruga koji nije davao znake života.

Šokirana žena odmah je pozvala rođake koji su potrčali u pomoć i uspeli da izvuku telo nastradalog muškarca, na kom su bile vidne teške povrede glave.

Na lice mesta ubrzo su stigle policijska patrola i ekipa Hitne pomoći iz Grocke, ali lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je na terenu obavila uviđaj kako bi se utvrdili svi detalji i tačan uzrok ove nesreće, a telo je po nalogu prevezeno na obdukciju.