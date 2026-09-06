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U slučaju ranjavanja Stefana P. (30), koje se noćas dogodilo u stanu na Vračaru, došlo je do preokreta u istrazi.

Prema najnovijim informacijama, povređeni mladić je u stabilnom stanju i van životne opasnosti. Nakon što mu je ukazana lekarska pomoć, Stefan je izjavio da se sam ranio u ruku, najverovatnije usled nestručnog rukovanja vatrenim oružjem.

Policija je tokom uviđaja u stanu pronašla pištolj i određenu količinu opojnih droga.

Iako mladić tvrdi da je reč o nesrećnom slučaju, policijska istraga je i dalje u toku kako bi se u potpunosti rasvetlile sve okolnosti ovog incidenta i utvrdilo poreklo pronađenog oružja i narkotika.

Podsetimo, ranjeni mladić je oko tri sata iza ponoći sa teškim telesnim povredama prevezen u Urgentni centar, gde je odmah smešten na odeljenje reanimacije.

Prema nezvaničnim informacijama, policija u stanu u kom se dogodio incident pronašla vatreno oružje, kao i određenu količinu opojnih droga.