OBRT U SLUČAJU PUCNJAVE NA VRAČARU, PROGOVORIO RANJENI: U stanu u kom je povređen nađena droga, istražitelji nastavljaju rad
U slučaju ranjavanja Stefana P. (30), koje se noćas dogodilo u stanu na Vračaru, došlo je do preokreta u istrazi.
Prema najnovijim informacijama, povređeni mladić je u stabilnom stanju i van životne opasnosti. Nakon što mu je ukazana lekarska pomoć, Stefan je izjavio da se sam ranio u ruku, najverovatnije usled nestručnog rukovanja vatrenim oružjem.
Iako mladić tvrdi da je reč o nesrećnom slučaju, policijska istraga je i dalje u toku kako bi se u potpunosti rasvetlile sve okolnosti ovog incidenta i utvrdilo poreklo pronađenog oružja i narkotika.
Podsetimo, ranjeni mladić je oko tri sata iza ponoći sa teškim telesnim povredama prevezen u Urgentni centar, gde je odmah smešten na odeljenje reanimacije.
Prema nezvaničnim informacijama, policija u stanu u kom se dogodio incident pronašla vatreno oružje, kao i određenu količinu opojnih droga.
(Telegraf.rs)