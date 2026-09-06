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Vozač "golfa" priveden je nakon stravične nesreće koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Novi Pazar-Raška, a u kojoj je, nažalost, život izgubio Hamza D. (23) iz Novog Pazara.

- Vozaču "golfa" određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. O njegovoj daljoj procesnoj sudbini odlučiće nadležno tužilaštvo - piše Sandžak danas.

Prizori na mestu nesreće bili su stravični. Oba automobila bila su gotovo potpuno uništena i sa velikim oštećenjima, što je ukazivalo na silinu sudara. Delovi vozila bili su rasuti po putu, a sudeći po slikama sa mesta nesreće, prizor je bio uznemirujući za sve koji su se našli tu u tom trenutku.

1/6 Vidi galeriju Prizori nakon udesa kod Novog Pazara Foto: Sandžak Danas

Podsetimo, u nesreći je nastradao mladić Hamza D., ali je i povređeno više osoba. Tragediji je prethodio snažan sudar automobila "golf" i "polo", kojim je upravljao nastradali.

- Automobil marke "golf" se kretao velikom brzinom kada je udario u "polo". Od siline udara "polo" je odbačen prema zidu, nakon čega se okrenuo na kolovozu. "Golf" se takođe zarotirao, a potom se, krećući se unazad, spustio niz sporedni put - navodi izvor portala Sandžak Danas.

Nastradali Hamza D. Foto: Društvene Mreže