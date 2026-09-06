Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Službenici Uprave policije, različitih specijalističkih dejstava - Specijalnog policijskog odeljenja, Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", tokom cele noći i u toku današnjeg dana preduzimali su intenzivne i konkretne aktivnosti na području Grahova, usmerene na pronalazak i lociranje međunarodno traženog lica, člana jedne visokorizične OKG - Ljuba Milovića.

U okviru aktivnosti izvršena je racija i pretres objekata restorana i hotela "Grahovac 1858".

1/2 Vidi galeriju Potraga za Ljubom Milovićem Foto: RINA

Tokom sprovođenja aktivnosti oduzeta su tri vozila visoke klase, koja će biti predmet daljih provera i veštačenja.

U sklopu ovih aktivnosti, službenici Poreske uprave su nakon izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti u radu, zapečatili hotel i restoran "Grahovac 1858".

Foto: Uprava policije Crna Gora

Uprava policije nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom, uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa Policije, pretragom konkretnih lokacija, sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao i identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku.

Podsetimo, veliki broj policajaca sinoć je satima pretresao restoran na Grahovu u potrazi za odbeglim kolegom Ljubom Milovićem. Navodno, policija je sumnjala da u tom ugostiteljskom objektu postoji tajni tunel. Međutim, nisu pronađeni ni Milović, ni tunel.

Foto: Shutterstock, Screenshot, Privatna arhiva

Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine, kada je Specijalno državno tužilaštvo izdalo nalog za njegovo hapšenje.

Inače, Crna Gora ponudila je po pola miliona evra za informacije koje bi pomogle u hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera (42) i bivšeg policajca Ljube Milovića (43). Milović je označen kao pripadnik kavačkog klana i jedan od najbližih saradnika vođe Radoja Zvicera.