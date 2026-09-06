POSLE PRETRESA POLICIJA ZAPEČATILA RESTORAN I HOTEL LJUBA MILOVIĆA: Oduzeta tri luksuzna automobila, a od Zvicerovog policajca ni traga (foto)
- Policija je u Grahovu pretresla hotel i restoran "Grahovac 1858" u potrazi za Ljubom Milovićem, međunarodno traženim članom visokorizične kriminalne grupe.
- Tokom akcije oduzeta su tri luksuzna vozila, a Poreska uprava je zbog utvrđenih nepravilnosti zapečatila objekat.
Službenici Uprave policije, različitih specijalističkih dejstava - Specijalnog policijskog odeljenja, Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", tokom cele noći i u toku današnjeg dana preduzimali su intenzivne i konkretne aktivnosti na području Grahova, usmerene na pronalazak i lociranje međunarodno traženog lica, člana jedne visokorizične OKG - Ljuba Milovića.
U okviru aktivnosti izvršena je racija i pretres objekata restorana i hotela "Grahovac 1858".
Tokom sprovođenja aktivnosti oduzeta su tri vozila visoke klase, koja će biti predmet daljih provera i veštačenja.
U sklopu ovih aktivnosti, službenici Poreske uprave su nakon izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti u radu, zapečatili hotel i restoran "Grahovac 1858".
Uprava policije nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom, uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa Policije, pretragom konkretnih lokacija, sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao i identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku.
Podsetimo, veliki broj policajaca sinoć je satima pretresao restoran na Grahovu u potrazi za odbeglim kolegom Ljubom Milovićem. Navodno, policija je sumnjala da u tom ugostiteljskom objektu postoji tajni tunel. Međutim, nisu pronađeni ni Milović, ni tunel.
Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine, kada je Specijalno državno tužilaštvo izdalo nalog za njegovo hapšenje.
Inače, Crna Gora ponudila je po pola miliona evra za informacije koje bi pomogle u hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera (42) i bivšeg policajca Ljube Milovića (43). Milović je označen kao pripadnik kavačkog klana i jedan od najbližih saradnika vođe Radoja Zvicera.
Inače, kako su crnogorski mediji ranije pisali, zapečaćeni ugostitljeski objekat u Grahovu je u vlasništvu odbeglog Milovića.