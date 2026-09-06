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Istorija pamti krvave zatvorske pobune od američkog „Atika“ zatvora, preko brazilskih masakra u „Karandiru“, pa sve do ekvadorskih zatvorskih ratova.

Međutim, ni Srbija nije imala mirnu istoriju iza zidina. Pobune u Kazneno-popravnim domovima u Nišu, Zabeli i Sremskoj Mitrovici krajem 2000. godine, koje su izbile neposredno nakon 5. oktobra, ostale su zabeležene kao jedne od najdramatičnijih u regionu — sa paljenjem objekata, uzimanjem talaca i potpunim slomom kontrole.

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Gosti vikend izdanja "Pulsa Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović koji su otkrili šta osuđenika gura preko ivice bili su Trivun Ivković, bivši upravnik KP doma "Sremska Mitrovica" i Đorđe Vasiljević Atila, nekadašnji osuđenik.

"Osuđenici preuzeli vlast"

Ivković tvrdi da postoji razlika između bune i pobune, a da su pobune poznate u svetu naših zatvora, pa je otkrio prvu veću pobunu u KP domu "Sremska Mitrovica".

- To je bilo još za vreme Kraljevine Jugoslavije kada su se komunisti i ustaše dogovorile da naprave veliku pobunu i da izlupaju sve živo tamo. Druga pobuna se dogodila 1991. godine kada se tražila amnestija, a nije bilo preteranih problema. Treća velika pobuna je bila mesc dana od mog odlaska iz KP doma, kada me je moj ministar udaljio iz bezbednosnih razloga zbog situacije sa Miloševićem. Nisu bili svesni šta čine, ja sam poslao poverljivu informaciju da se spremaju pobune u srpskim zatvorima i da straža to neće sprečiti. Krenulo je kako je krenulo i dogodile su se varnice, ali bih se osvrnuo na ljude koji su to organizovali - započeo je Ivković, pa nastavio:

- Ne može se ništa organizovati iznutra bez logistike sa strane. Ko je pobune osuđenika držao u rukama, držao je i rušenje parlamenta, vođenje kamiona. On je preko svojih ljudi organizovao pobune i to je pravilo ozbiljne probleme državi. To se završilo tako što su osuđenici uzei vlast, proterali stražare i rukovodili zatvorom. To je pokazalo kako bi država izgledala da oni uzmu vlast. Tu su samo bile tuče, prebijanja, silovanja, reketiranja i ubistva. Prema tome, kada je država htela da stavi tačku na to, ona je to i uradila. Upali su žandarmi sa stražom i to se smirilo. Dugo je trebalo da se ustanova oporavi.

03:44 "SAZNAO SAM DA SPREMAJU POBUNU I DA STRAŽA NEĆE MOĆI DA IH SPREČI" Bivši upravnik zatvora za Kurir otrkio: Ovo su bile najveće pobune u srpskim zatvorima Izvor: Kurir televizija

Pobune iz perspektive osuđenika

Atila se prisetio ovih pobuna, pa je odgonetnuo kako je razmišljanje zatvorenika, kako se to organizuje, ali i celu perspektivu jednog osuđenika u okolnostima zatvora.

- Pobuna o kojoj pričamo (oko 5. oktobra 2000.) je pre mnogo vremena, ja sam učestvovao u onima od 2006. godina, ali bilo je sa mnom ljudi koji su učestvovali i tada. Prvo, nijedna pobuna u srpskim zatvorima nije uspela, a da tajna policija nije umešala prste. U Centralnom zatvoru u Beogradu to je moglo da se radi jer smo preko advokata imali vezu, a u KP domovima se to obično radi preko inspektora. Oni su delegirani ispred policije da rešavaju kriminalne zločine u zatvoru, ali su zapravo sprega kada se nešto naopako sprema. Tako to funkcioniše. Ako mene pitate, amnestija se pogrešno daje u ovoj zemlji. Ona se obeća kao opšta, a daje se primarno, sekndarno, trecijalno, pa sudovi sami odlučuju o tome - rekao je Atila.

Čudno zvuči, ali Atila kao bivši osuđenik ističe da zatvorenici zapravo ne pričaju o slobodi, kako on kaže, ona im je daleka, pa se ne opterećuju, međutim postoji jedna stvar o kojoj pričaju svaki dan:

- Ipak, svaki dan se priča o pobuni i svaki dan se neko buni za nešto. Ustvari, to zavisi koliko je uprava jaka i koliko straža radi dobro svoj posao jer je to psihologija. Često sam govorio da je Trivun poslednji upravnik zatvora, a da su svi ostali kozmetički. Sve u svemu, kada dođe do prave pobune to zna vrlo mali broj ljudi. Mi smo bili povučeni prethodnim pobunama, pa su naše bile mnogo organizovanije. Najbitnija stvar je da ne strada nijedan stražar. Pobune u kojima sam ja učestvovao, straža je dobijala kafe i cigare - rekao je Atila.

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Kurir.rs

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