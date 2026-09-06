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Velike zaplene narkotika u Srbiji gotovo da više nisu vest ocenio je Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije, gostujući u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova često kroz svoje redovne aktivnosti dolazi do zaplene veće količine narkotičkih sredstava. To je postala česta praksa u proteklih nekoliko godina, pa je izgubila onu senzaciju koju traže mediji - započeo je.

Govoreći o zapleni u Sremskoj Mitrovici, gde je pronađeno 180 kilograma marihuane, 18 kilograma kokaina, 43 litre amfetaminskog ulja i 11 kilograma kofeina, Ljubišić je naveo da količina pronađenog materijala može da ukazuje na postojanje mesta namenjenog daljoj distribuciji ili preradi.

- S obzirom na to da je veća količina narkotičkih sredstava bila prisutna na jednom mestu, to deluje kao neka vrsta dalje distribucije ili možda jedan deo pogona za pravljenje i miksanje za dalju preradu. Ipak, potrebno je sačekati da istraga utvrdi šta se tačno događalo - rekao je on.

Koliko je problem rasprostranjen u Srbiji i koliko se policija njime aktivno bavi, najbolje pokazuju i akcije sprovedene u prethodnom periodu.

04:07 180 KILOGRAMA MARIHUANE, 18 KILOGRAMA KOKAINA I 43 LITRE AMFETAMINSKOG ULJA?! Ljubišić za Kurir otkrio detalje istrage o velikoj zapleni u Sremskoj Mitrovici Izvor: Kurir televizija

- U negativnom smilu naša geografska pozicija daje nam određenu prednost da budemo distributivni centar za neke evropske zemlje. Naravno, određena količina narkotika namenjena je i distribuciji na našem tržištu. U prva tri ili četiri meseca ove godine uništeno je i nekoliko laboratorija na teritoriji Srbije. To jasno govori da se država obračunava sa dilerima droge - istakao je Ljubišić.

"Ako nemate ništa da krijete, kontrola traje kratko"

Govoreći o policijskim akcijama i hapšenjima, Ljubišić je naglasio da javnost najčešće vidi samo završnicu višemesečnog rada.

- Veliki broj policijskih službenika, više linija rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugim državnim organima učestvuje u identifikaciji, pronalasku i hapšenju članova organizovanih kriminalnih grupa. Hapšenje koje vidimo je samo jedna posledica dugotrajnog rada. Kada policijski službenik posumnja da neko kod sebe ima nešto što nije dozvoljeno, on tu sumnju želi da proveri. Ako nemate ništa da krijete i ne nosite ništa što je protivno zakonu, kontrola traje kratko.

Na pitanje koliko je teško razbiti čitav kriminalni lanac kada se uhapsi samo jedna osoba, Ljubišić je odgovorio da je za to potrebno mnogo vremena i dokaza.

- Ne završavate priču tako što ćete uhapsiti jedno lice i kod njega zapleniti određenu količinu narkotika. Morate da utvrdite ko je nalogodavac, ko je distributer, ko se bavi preprodajom i ko je organizovao kriminalnu grupu - rekao je predsednik Strukovnog udruženja policije.

Na kraju poručio da kriminalci, bez obzira na to koliko dugo uspevaju da izbegavaj, ne mogu zauvek ostati van domašaja zakona.

- Nijedan zločin nije 100 odsto siguran i nijedan kriminalac nije 100 odsto neuhvatljiv. Svaki kriminalac se uhvati pre ili kasnije. Potrebno je samo vreme da policija, poštujući zakon i procedure, prikupi dokaze koji će kasnije biti verodostojni pred sudom.

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Kurir.rs

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