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Kolumbijske vlasti su u jednom selu nedaleko od Medeljina uhapsile Hulijana Garsiju Peresa (46), poznatog pod nadimkom Hermes, koji se sumnjiči da je jedan od bitnihsaradnika balkanskog kartela, kao i da je bio jedan od ključnih organizatora pošiljki kokaina iz Kolumbije ka Evropi.

Kako navodi strani portal"Infobae", osumnjičeni je uhapšen u okviru međunarodne istrage, a za njim su tragale vlasti Luksemburga.

Foto: Crédito Alcadía Medellín

On je uhapšen nedaleko od Medeljina. Policija ga je pronašla nakon višednevnog nadzora, i to dok je šetao svog psa, ne sluteći da se nalazi pod prismotrom.

- Hulijan Garsija Peres, alijas Hermes, 46 godina, uhapšen je radi ekstradicije. Luksemburške vlasti su ga tražile zbog trgovine drogom - rekao je sekretar za bezbednost Medeljina Manuel Vilja Mehija, prenoseći detalje akcije.

Prema navodima istrage, Hermes je bio uključen u organizovanje velikih pošiljki kokaina iz Kolumbije prema evropskom tržištu. Droga je, kako se sumnja, polazila iz luke Kartahena, dok je kao glavna destinacija korišćena luka Antverpen u Belgiji.

Posebno je značajan deo istrage koji se odnosi na njegove veze sa takozvanim balkanskim kartelom. Kako se saznaje, istražitelji sumnjaju da je Garsija Peres sklopio posao sa pripadnicima ove kriminalne mreže i da je preko uspostavljene logistike organizovao redovne isporuke kokaina ka Evropi.

Važna karika

Prema navodima kolumbijskih i luksemburških istražitelja, mreža sa kojom je bio povezan navodno je slala čak dve tone kokaina mesečno na evropsko tržište. Istražitelji veruju da je upravo taj "posao" sa balkanskim kartelom, osumnjičenog učinio važnom karikom u međunarodnom lancu trgovine narkoticima.

- Ovaj čovek je, navodno, povezan sa isporukama približno dve tone kokaina mesečno u Evropu, koristeći luku Kartahena kao polaznu tačku i luku Antverpen u Belgiji kao odredište. Štaviše, veruje se da ima veze sa članovima takozvanog balkanskog kartela - rekao je Manuel Vilja Mehija.

Foto: Luksemburška policija

Pranje novca

Istraga ga, osim toga, dovodi u vezu sa pranjem novca. Prema navodima tamošnjih vlasti, Garsija Peres je, navodno, koristio kompaniju za proizvodnju odeće u Medeljinu kao paravan za ubacivanje novca stečenog trgovinom drogom u legalne finansijske tokove.

Njegovo hapšenje povezano je i sa velikom zaplenom kokaina u Luksemburgu. Policija je, podsetimo, 7. februara 2025. godine na jednoj farmi u Bilsdorfu pronašla industrijsku mašinu za drobljenje kamena koja je prethodno stigla iz Kolumbije. U unutrašnjosti mašine bio je sakriven kokain.

Luksemburško javno tužilaštvo saopštilo je da je zaplenjeno oko 900 kilograma kokaina, čija je procenjena tržišna vrednost do 160 miliona evra. Reč je o najvećoj zapleni droge koja je do tada zabeležena u Luksemburgu.

Prema informacijama, upravo je ova zaplena bila jedan od važnih elemenata istrage koja je istražitelje dovela do ovog ključnog saradnika balkanskog kartela.

Kolumbijske vlasti navode da je hapšenje rezultat višenedeljne obaveštajne operacije i međunarodne saradnje. Hermes se sada suočava sa postupkom za ekstradiciju u Luksemburg, gde se tereti za krivična dela povezana sa trgovinom, posedovanjem i prodajom narkotika.

Od Belgije napravili narko-državu

Podsetimo, kako smo ranije pisali, međunarodni kriminal povezan sa trgovinom droge sve ozbiljnije ugrožava stabilnost Belgije, a istražitelji upozoravaju da je balkanski kartel poslednjih godina značajno ojačao svoju mrežu u toj zemlji.

Foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia, Shutterstock

- Ogromne količine kokaina stižu u Evropu upravo preko luke Antverpen, jedne od najvećih i najprometnijih luka na kontinentu. Upravo taj logistički centar postao je ključna tačka za delovanje međunarodnih narko-kartela, među kojima važnu ulogu imaju i balkanske kriminalne organizacije - podaci su belgijskih pravosudnih organa.

Belgijske vlasti su, kako navode, samo tokom 2023. godine zaplenile rekordnih 121 tonu kokaina.