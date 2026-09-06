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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na starom putu kod Čačka, iz smera Ljiga, kada je pod još nerazjašnjenim okolnostima oboren motociklista!

Prema prvim informacijama sa lica mesta, prizor na putu je jeziv – povređeni vozač dvotočkaša leži na asfaltu bez svesti, dok zatečeni vozači i prolaznici pokušavaju da mu pruže prvu pomoć.

Zbog siline udesa i uviđaja koji sledi, saobraćaj na ovoj deonici je u potpunosti obustavljen, a stvorile su se i ogromne kolone vozila.

Na lice mesta hitno su upućene ekipa Hitne pomoći i patrole saobraćajne policije.

Detalji o stanju povređenog motocikliste, kao i kako je tačno došlo do ove teške nesreće, biće poznati nakon policijskog uviđaja.

Kurir.rs/Rina

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