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Teška saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene dve osobe dogodila se kod sela Baćica blizu Tutina.

Meštani su odmah pritekli u pomoć i izvukli povređene iz vozila, nakon čega im je ukazana pomoć.

Prema prvim informacijama, nije bilo teže povređenih osoba.

Kurir/indeksonline

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