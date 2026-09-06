Teška saobraćajna nezgoda kod Baćice blizu Tutina povredila dve osobe, ali nije bilo težih povreda.
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TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD TUTINA Automobil sleteo s puta, meštani izvlače povređene (VIDEO)
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Teška saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene dve osobe dogodila se kod sela Baćica blizu Tutina.
Meštani su odmah pritekli u pomoć i izvukli povređene iz vozila, nakon čega im je ukazana pomoć.
Prema prvim informacijama, nije bilo teže povređenih osoba.
Kurir/indeksonline
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