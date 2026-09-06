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Dvojica motociklista poginula su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se minut posle ponoći dogodila u mestu Gukoš na Ibarskoj magistrali kod Ljiga!

Tragedija se prema prvim informacijama dogodila kad su se dva motocikla direktno sudarila.

- Na lice mesta odmah su upućene ekipe Doma zdravlja Ljig sa dva sanitetska vozila i dva lekara, međutim, po dolasku su mogli samo da konstatuju smrt dvojice motociklista - saznaje agencija RINA.

Saobraćaj na ovoj deonici Ibarske magistrale potpuno je obustavljen, a vozila se preusmeravaju alternativnim seoskim putevima. Formirane su velike kolone imajući u vidu da je nedelja i da je u ovom periodu pojačan intenzitet saobraćaja u pravcu Beograda.

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