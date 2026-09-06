Dvojica motociklista poginula su u stravičnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod Ljiga, a saobraćaj je obustavljen.
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DVOJE MRTVIH U STRAVIČNOM UDESU KOD LJIGA Direktno se sudarila dva motocikla, stradali na mestu! Kilometarske kolone na Ibarskoj magistrali (FOTO)
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Dvojica motociklista poginula su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se minut posle ponoći dogodila u mestu Gukoš na Ibarskoj magistrali kod Ljiga!
Tragedija se prema prvim informacijama dogodila kad su se dva motocikla direktno sudarila.
- Na lice mesta odmah su upućene ekipe Doma zdravlja Ljig sa dva sanitetska vozila i dva lekara, međutim, po dolasku su mogli samo da konstatuju smrt dvojice motociklista - saznaje agencija RINA.
Saobraćaj na ovoj deonici Ibarske magistrale potpuno je obustavljen, a vozila se preusmeravaju alternativnim seoskim putevima. Formirane su velike kolone imajući u vidu da je nedelja i da je u ovom periodu pojačan intenzitet saobraćaja u pravcu Beograda.
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