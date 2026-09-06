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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Vodicama na Zlatiboru, kada je motociklista udario u kravu koja se našla na kolovozu. U snažnom udaru životinja je uginula na licu mesta, dok je motociklista zadobio teže telesne povrede.

Ova nesreća ponovo je ukazala na ozbiljnu opasnost koju predstavlja stoka koja pase neposredno uz magistralni put i tokom noći izlazi na kolovoz. Zbog smanjene vidljivosti, vozači često nemaju dovoljno vremena da reaguju i izbegnu životinje na putu.

Poseban oprez savetuje se vozačima koji tokom večernjih i noćnih sati prolaze ovim delom Zlatibora.

Kurir.rs/PPmedia

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