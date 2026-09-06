Hronika
OGROMAN POŽAR KOD KISAČA Gori poljoprivredno dobro, vatra guta magacin (VIDEO)
- Večeras je kod Kisača izbio veliki požar na poljoprivrednom dobru Irmovo, prema navodima sa društvenih mreža.
- Vatra je zahvatila veliku površinu objekata u kojima se nalaze mašine, a za sada nema potvrde o povređenima ni o uzroku požara.
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Ogroman požar guta izbio je večeras kod Kisača.
Kako se navodi na društvenim mrežama, vatra je buknula na poljoprivrednom dobru Irmovo kod Kisača.
Gori velika površina objekata u kojima se nalaze mašine.
Za sada nije poznato da li ima povređenih, kao ni uzrok požara.
Kurir.rs/192
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