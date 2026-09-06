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Ogroman požar guta izbio je večeras kod Kisača.

Kako se navodi na društvenim mrežama, vatra je buknula na poljoprivrednom dobru Irmovo kod Kisača.

Gori velika površina objekata u kojima se nalaze mašine.

Za sada nije poznato da li ima povređenih, kao ni uzrok požara.

Kurir.rs/192

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