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Više od godinu dana nakon smrti Petra P. (60) iz Stare Pazove, slučaj koji je počeo pronalaskom njegovog tela pored poljskog puta ulazi u sudnicu. Marki P. (46), njegovoj supruzi koja je optužena za teško ubistvo, glavni pretres trebalo bi da počne 30. septembra pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Termin je određen na pripremnom ročištu održanom 16. jula, potvrđeno je ranije u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Pripremno ročište prethodno je bilo zakazano za 12. jun, ali je odloženo nakon otkazivanja punomoći advokatu, pa je okrivljenoj postavljen branilac po službenoj dužnosti.

Marka P. i dalje se nalazi u pritvoru, dok je P. G, koji se tereti za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, pušten iz pritvora još 13. septembra prošle godine.

Petar Pop Foto: MV komerc pogrebne usluge

Šta se Marki P. stavlja na teret

Prema optužbama, zločin se dogodio tokom noći između 17. i 18. jula 2025. godine u Staroj Pazovi.

Marka P. tereti se da je suprugu drvenim držaljem sekire zadala više udaraca u glavu, od kojih je preminuo na mestu.

Prema ranijem saopštenju policije, nakon Petrove smrti pozvala je P. G, a sumnja se da su tokom naredne noći telo odvezli do poljskog puta i tamo ga ostavili.

Predmeti na kojima su se nalazili tragovi krvi, prema navodima policije, odbačeni su u kukuruzište.

Upravo je policijska istraga dovela do hapšenja supruge ubijenog i muškarca za kojeg se sumnjalo da joj je pomogao nakon zločina.

1/7 Vidi galeriju Petar Pop ubijen u kući, a telo nađeno na njivi u blizini kuće Seka Aleksić Foto: Petar Aleksić

Jedan ostao na slobodi, ona čeka suđenje u pritvoru

Nakon hapšenja oboma je određen pritvor. P. G. je, međutim, 13. septembra 2025. pušten iz pritvora i dalji postupak čeka sa slobode.

Marki P. pritvor je više puta produžavan i ona se i dalje nalazi iza rešetaka.

Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici sada bi trebalo da počne glavna faza postupka u kojoj će sud razmatrati navode optužbe, odbranu okrivljenih i dokaze izvedene tokom suđenja.

Prvi glavni pretres zakazan je za 30. septembar.

Okrivljeni se smatraju nevinim dok njihova krivica ne bude utvrđena pravnosnažnom odlukom suda.