JEZIVI ZLOČIN IZ STARE PAZOVE DOBIJA SUDSKI EPILOG! Zverski ubila muža držaljom sekire, pa telo s ljubavnikom BACILA PORED POLJSKOG PUTA: Počinje suđenje!
Više od godinu dana nakon smrti Petra P. (60) iz Stare Pazove, slučaj koji je počeo pronalaskom njegovog tela pored poljskog puta ulazi u sudnicu. Marki P. (46), njegovoj supruzi koja je optužena za teško ubistvo, glavni pretres trebalo bi da počne 30. septembra pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.
Termin je određen na pripremnom ročištu održanom 16. jula, potvrđeno je ranije u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Pripremno ročište prethodno je bilo zakazano za 12. jun, ali je odloženo nakon otkazivanja punomoći advokatu, pa je okrivljenoj postavljen branilac po službenoj dužnosti.
Marka P. i dalje se nalazi u pritvoru, dok je P. G, koji se tereti za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, pušten iz pritvora još 13. septembra prošle godine.
Šta se Marki P. stavlja na teret
Prema optužbama, zločin se dogodio tokom noći između 17. i 18. jula 2025. godine u Staroj Pazovi.
Marka P. tereti se da je suprugu drvenim držaljem sekire zadala više udaraca u glavu, od kojih je preminuo na mestu.
Prema ranijem saopštenju policije, nakon Petrove smrti pozvala je P. G, a sumnja se da su tokom naredne noći telo odvezli do poljskog puta i tamo ga ostavili.
Predmeti na kojima su se nalazili tragovi krvi, prema navodima policije, odbačeni su u kukuruzište.
Upravo je policijska istraga dovela do hapšenja supruge ubijenog i muškarca za kojeg se sumnjalo da joj je pomogao nakon zločina.
Jedan ostao na slobodi, ona čeka suđenje u pritvoru
Nakon hapšenja oboma je određen pritvor. P. G. je, međutim, 13. septembra 2025. pušten iz pritvora i dalji postupak čeka sa slobode.
Marki P. pritvor je više puta produžavan i ona se i dalje nalazi iza rešetaka.
Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici sada bi trebalo da počne glavna faza postupka u kojoj će sud razmatrati navode optužbe, odbranu okrivljenih i dokaze izvedene tokom suđenja.
Prvi glavni pretres zakazan je za 30. septembar.
Okrivljeni se smatraju nevinim dok njihova krivica ne bude utvrđena pravnosnažnom odlukom suda.
Kurir.rs