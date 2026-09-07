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Beogradska policija efikasnom i brzom akcijom uhapsila je Milutina L. (43) zbog sumnje da je sinoć oko 22 časa u Beogradu pokušao da liši života Miloša K. (43).

Osumnjičenom je po nalogu nadležnog tužilaštva odmah određeno zadržavanje do 48 sati za krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Bilo je strašno. Napadač je izvadio nož i bukvalno počeo da mu seče vrat i ruke. Krv je šikljala na sve strane. Čovek je samo pukom srećom i ogromnom snagom uspeo da se istrgne, pobegne i utrči u obližnji poznati lokal kako bi spasio živu glavu - navode očevici ove drame.

Povređeni Miloš K. sa teškim posekotinama po vratu i rukama hitno je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni napadač je ubrzo pronađen i priveden.

Istraga je u toku.