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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i policijskih uprava u Kraljevu, Čačku i Kruševcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Užicu i Osnovnog javnog tužilaštva u Požegi, uhapsili su sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile više krivičnih dela teška krađa.

Hapšenje zbog spektakularne pljačke menjačnice u Arilju Foto: Mup

Uhapšeni su F. B. (2000), S. R. (1978), A. Š. (1981). T. M. (1983), H. S. (1980) i dvojica maloletnika, svi iz Kraljeva, nakon što su, kako se sumnja, ukrali sef iz jedne menjačnice u Arilju.

Oni se sumnjiče i za više od deset teških krađa izvršenih na ovaj način na području Kraljeva, Kragujevca, Čačka i Kruševca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Video materijal možete preuzeti sa FTP servera MUP-a.

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